Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 26 Ocak altın yorum

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 440 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1854 dolardan işlem görüyor. Tera Yatırım Ekonomisti Erkan, “Biden kendi partisinden de muhalefet alırken geciken ve beklentileri karşılamayan bir paket dolar pozitif, altın negatif etki yapabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 441 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 443 TL seviyesinden başladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 439.67 lira seviyesini, en yüksek ise 444.15 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 12.04 itibarıyla yüzde 0.34 oranında düşüşle 440.30 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 720 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 968 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 1861 dolar seviyesini, en düşük ise 1850 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.07 oranında düşüşle 1854 dolardan işlem gördü.

“BEKLENTİLERİ KARŞILAMAYAN PAKET ALTIN İÇİN NEGATİF OLABİLİR”

Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti

Altın yatırımcısı bir taraftan Fed kararlarını beklerken, bir yandan da Biden yönetiminin 1,9 trilyon dolarlık Covid-19 yardım paketi konusundaki gelişmeler izleniyor. 2020’nin genel anlamda pozitif geçmesinden sonra, altının 2021 yılı ve içinde bulunduğumuz zaman diliminde inişli çıkışlı bir grafiği var. Artan büyüme beklentileri ve doların düşüşünün duraksaması da bu süreçte altına yardımcı olmadı. Yakın dönemde Hazine tahvil getirileri ile aradaki ilişkiyi izlemek gerek, faizlerde biraz gevşeme görürsek altın açısından daha olumlu olur. Mali genişleme, Biden paketi orijinal haliyle geçebilecek olsaydı altın pozitifti, ancak Biden kendi partisinden de muhalefet alırken geciken ve beklentileri karşılamayan bir paket dolar pozitif, altın negatif etki yapabilir.

Son ekonomik durum ve risk dengesi çerçevesinde Fed’in genişlemeci para politikası duruşunu sürdürmesini bekleriz. Fed, aşılama daha da ilerledikçe ve 2021'de kısıtlamaların gevşetilmesi umutları ortaya çıktıkça varlık satın alma konusunda ileriye dönük bir rehberlik sonraki dönemlerde oluşturabilir. “Tapering” şu aşamada değerlendirilmemesi altın için pozitif olur.

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