Bakan Elvan: Merkez Bankası'na müdahale söz konusu değildir | Altın Haberleri

Bakan Elvan, "Fiyat İstikrarı Komitesinin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Merkez Bankasına müdahale söz konusu değildir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, fiyat istikrarını sağlama görevinin Merkez Bankası’nın olduğunu belirterek, "Hiçbir şekilde Merkez Bankası’na müdahale söz konusu değildir." dedi.

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla Fiyat İstikrarı Komitesi ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu kurulduğu açıklandı.

Elvan twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez Bankası’nındır. Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Hiçbir şekilde Merkez Bankası’na müdahale söz konusu değildir." şeklinde görüş belirtti.

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