‹ Önceki Haber İşsizlik rakamları açıklandı İşsizlik rakamları açıklandı Sonraki Haber › "Yükselişin devamı için 1553 seviyesi önemli" "Yükselişin devamı için 1553 seviyesi önemli"

"Altının yönünü bu gelişmeler belirleyecek"

10.03.2021 - 10:15 | Son Güncelleme :
gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın fiyatları, 10 Mart altın yorum

Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 416 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise 1712 dolar seviyesinde hareket ediyor. Tera Yatırım Ekonomisti Erkan, “Yakın dönemde altının yönünü yine tahvil getirileri belirleyecek görünüyor” şeklinde belirtti.

Şenay Zeren

Altının gram fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 420 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 416.75 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 422.17 lira seviyesine tırmandı. Altın fiyatları, saat 13.54 itibarıyla yüzde 0.75 oranında düşüşle 416.97 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 684 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 818 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Ons altın gün içerisinde en yüksek 1719 dolar seviyesini, en düşük ise 1709 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.23 oranında düşüşle 1712 dolardan işlem gördü.

ALTININ YÖNÜNÜ BU GELİŞMELER BELİRLEYECEK
Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti

Doların yükselmesi ve tahvil getirileri gibi faktörler altın yatırımcısı tarafından izleniyor. Diğer taraftan teşvik paketinin tüm aşamalarının tamamlanması ile beraber ekonomiye enjekte edilecek olan 1,9 trilyon dolarlık ekonomik büyüme ve enflasyon etkilerini izleyeceğiz. Yakın dönemde altının yönünü yine tahvil getirileri belirleyecek görünüyor. 

ABD’de bugün Şubat TÜFE’si geliyor, bunun yanında 10 yıllık ve 30 yıllık tahvil ihraçlarında da piyasayı bozacak bir talep azalması olup olmayacağını izleyeceğiz. Tahvil getirilerinde normalleşme, altının hareketi açısından önemli ve eğer altın yükselecekse getirilerin düşmesi gerekecek. Son işlem gününde biraz getirileri normalleşince, altın toparlanma imkanı bulabildi.

Ancak tahvil faizlerindeki hareketin zirve noktasına ulaşıp ulaşmadığı belli değil, çünkü talep devreye girdiğinde enflasyon artmaya devam edecek ve bunun uzun vadeli enflasyon beklentileri ve tahvil faizlerini yukarı çekmesi muhtemel. 17 Mart’ta Fed açısından vade yapısında değişim, twist, daha fazla varlık alımı, ince teknik ayarlama gibi seçenekler bulunuyor. Direkt bir yaklaşımda bulunup bulunmayacağına bakacağız.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.565 Değişim: 1,02% Hacim : 26.389 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.551 10.03.2021 Yüksek 1.566
Açılış: 1.551
7,5083 Değişim: -1,30%
Düşük 7,4901 10.03.2021 Yüksek 7,6703
Açılış: 7,6072
8,9552 Değişim: -1,25%
Düşük 8,9302 10.03.2021 Yüksek 9,1129
Açılış: 9,0688
416,57 Değişim: -0,87%
Düşük 414,74 10.03.2021 Yüksek 422,18
Açılış: 420,23
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.