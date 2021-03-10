gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın fiyatları, 10 Mart altın yorum

Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 416 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise 1712 dolar seviyesinde hareket ediyor. Tera Yatırım Ekonomisti Erkan, “Yakın dönemde altının yönünü yine tahvil getirileri belirleyecek görünüyor” şeklinde belirtti.

Şenay Zeren

Altının gram fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 420 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 416.75 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 422.17 lira seviyesine tırmandı. Altın fiyatları, saat 13.54 itibarıyla yüzde 0.75 oranında düşüşle 416.97 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 684 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 818 liradan satılıyor.

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Ons altın gün içerisinde en yüksek 1719 dolar seviyesini, en düşük ise 1709 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.23 oranında düşüşle 1712 dolardan işlem gördü.

ALTININ YÖNÜNÜ BU GELİŞMELER BELİRLEYECEK

Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti

Doların yükselmesi ve tahvil getirileri gibi faktörler altın yatırımcısı tarafından izleniyor. Diğer taraftan teşvik paketinin tüm aşamalarının tamamlanması ile beraber ekonomiye enjekte edilecek olan 1,9 trilyon dolarlık ekonomik büyüme ve enflasyon etkilerini izleyeceğiz. Yakın dönemde altının yönünü yine tahvil getirileri belirleyecek görünüyor.

ABD’de bugün Şubat TÜFE’si geliyor, bunun yanında 10 yıllık ve 30 yıllık tahvil ihraçlarında da piyasayı bozacak bir talep azalması olup olmayacağını izleyeceğiz. Tahvil getirilerinde normalleşme, altının hareketi açısından önemli ve eğer altın yükselecekse getirilerin düşmesi gerekecek. Son işlem gününde biraz getirileri normalleşince, altın toparlanma imkanı bulabildi.

Ancak tahvil faizlerindeki hareketin zirve noktasına ulaşıp ulaşmadığı belli değil, çünkü talep devreye girdiğinde enflasyon artmaya devam edecek ve bunun uzun vadeli enflasyon beklentileri ve tahvil faizlerini yukarı çekmesi muhtemel. 17 Mart’ta Fed açısından vade yapısında değişim, twist, daha fazla varlık alımı, ince teknik ayarlama gibi seçenekler bulunuyor. Direkt bir yaklaşımda bulunup bulunmayacağına bakacağız.

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