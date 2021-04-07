‹ Önceki Haber Mart ayında en fazla hangi yatırım aracı kazandırdı? Mart ayında en fazla hangi yatırım aracı kazandırdı? Sonraki Haber › Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

"Altının yönünü ABD verileri belirleyecek"

07.04.2021 - 11:54 | Son Güncelleme :
gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, güncel altın fiyatları, 7 Nisan altın yorum

Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 456 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise 1736 dolar seviyesinde hareket ediyor. Marbaş Menkul Araştırma Müdürü Topçu, altın fiyatları için yaptığı analizini Bigpara'ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

Altının gram fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 456 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 455 lira seviyesinden başladı. Gram altın dolar kuru odaklı hareketini sürdürürken, gün içerisinde en düşük 454.28 lira seviyesini; en yüksek ise 458.93 lira seviyesini gördü. Gram altın fiyatları, saat 11.12 itibarıyla yüzde 0.19 oranında yükselişle 456.81 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 743 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 63 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1744 dolar seviyesini, en düşük ise 1735 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.36 oranında düşüşle 1736 dolardan işlem gördü.

Piyasalar, IMF ile Dünya Bankası'nın Bahar Toplantılarını, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarını ve ABD'de açıklanacak olan dış ticaret verilerini takip edecek.

ALTININ YÖNÜNÜ ABD VERİLERİ BELİRLEYECEK
Yusuf Topçu - Marbaş Menkul Araştırma Müdürü

2021 yılının altının yılı olması beklenirken değerli metal 2020 Ağustos’unda girdiği ayı piyasasından henüz çıkmaya çabalıyor. Ons altın fiyatı, ocak ayında başladığı düşüş trendini nisan ayının ilk gününde yukarı yönlü kırmış olabilir. 2077 dolarda gördüğü tarihi zirvesinden sonra geçtiğimiz ay 1.680 dolara kadar düşen değerli metalde şu an 1740 dolar seviyesini takip ediyoruz.

Altının yukarı yönlü hareketini baskılayan en önemli gelişme, son aylarda başlayan ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde yaşanan ve tüm piyasaları endişelendiren yükseliş. Literatürde risksiz getiri olarak tanımlanan, güvenli liman olarak bilinen ABD 10 yıllıklarının getirisi arttıkça, herhangi bir getirisi olmayan ve yine güvenli liman olan altın fiyatlarındaki yükseliş sınırlı kalıyor.

Altın tarihi zirvesi olan 2077 dolarda, ABD 10 yıllıklarının getirisi yüzde 0,50 seviyesindeydi. Son yükselişte 10 yıllıklar yüzde 1,70’e kadar büyük bir yükseliş kaydetti. Ons altında yakından takip edilecek gelişmeler ABD 10 yıllıklarının yüzde 2’nin üzerine çıkıp çıkmayacağı ve ABD Başkanı Biden yönetiminin geciken 2.25 trilyon dolar değerindeki mali yardım paketi olarak sıralanabilir. Teknik görünüme baktığımızda ise, fiyat 1790 dolar üzerine çıkmadıkça güçlü bir ralliden söz etmek için henüz erken.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,73% Hacim : 6.994 Mio.TL Son veri saati : 12:38
Düşük 1.404 07.04.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.421
8,1734 Değişim: 0,56%
Düşük 8,1173 07.04.2021 Yüksek 8,1997
Açılış: 8,1282
9,7180 Değişim: 0,49%
Düşük 9,6365 07.04.2021 Yüksek 9,7398
Açılış: 9,6705
455,23 Değişim: -0,17%
Düşük 454,28 07.04.2021 Yüksek 458,94
Açılış: 456,03
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.