gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, güncel altın fiyatları, 7 Nisan altın yorum

Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 456 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise 1736 dolar seviyesinde hareket ediyor. Marbaş Menkul Araştırma Müdürü Topçu, altın fiyatları için yaptığı analizini Bigpara'ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

Altının gram fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 456 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 455 lira seviyesinden başladı. Gram altın dolar kuru odaklı hareketini sürdürürken, gün içerisinde en düşük 454.28 lira seviyesini; en yüksek ise 458.93 lira seviyesini gördü. Gram altın fiyatları, saat 11.12 itibarıyla yüzde 0.19 oranında yükselişle 456.81 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 743 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 63 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1744 dolar seviyesini, en düşük ise 1735 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.36 oranında düşüşle 1736 dolardan işlem gördü.

Piyasalar, IMF ile Dünya Bankası'nın Bahar Toplantılarını, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarını ve ABD'de açıklanacak olan dış ticaret verilerini takip edecek.

ALTININ YÖNÜNÜ ABD VERİLERİ BELİRLEYECEK

Yusuf Topçu - Marbaş Menkul Araştırma Müdürü

2021 yılının altının yılı olması beklenirken değerli metal 2020 Ağustos’unda girdiği ayı piyasasından henüz çıkmaya çabalıyor. Ons altın fiyatı, ocak ayında başladığı düşüş trendini nisan ayının ilk gününde yukarı yönlü kırmış olabilir. 2077 dolarda gördüğü tarihi zirvesinden sonra geçtiğimiz ay 1.680 dolara kadar düşen değerli metalde şu an 1740 dolar seviyesini takip ediyoruz.

Altının yukarı yönlü hareketini baskılayan en önemli gelişme, son aylarda başlayan ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde yaşanan ve tüm piyasaları endişelendiren yükseliş. Literatürde risksiz getiri olarak tanımlanan, güvenli liman olarak bilinen ABD 10 yıllıklarının getirisi arttıkça, herhangi bir getirisi olmayan ve yine güvenli liman olan altın fiyatlarındaki yükseliş sınırlı kalıyor.

Altın tarihi zirvesi olan 2077 dolarda, ABD 10 yıllıklarının getirisi yüzde 0,50 seviyesindeydi. Son yükselişte 10 yıllıklar yüzde 1,70’e kadar büyük bir yükseliş kaydetti. Ons altında yakından takip edilecek gelişmeler ABD 10 yıllıklarının yüzde 2’nin üzerine çıkıp çıkmayacağı ve ABD Başkanı Biden yönetiminin geciken 2.25 trilyon dolar değerindeki mali yardım paketi olarak sıralanabilir. Teknik görünüme baktığımızda ise, fiyat 1790 dolar üzerine çıkmadıkça güçlü bir ralliden söz etmek için henüz erken.

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