gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın fiyatları, 23 Şubat altın yorum

Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 408 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise, 1806 dolar seviyesinde hareket ediyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Özer, “Bugün Türkiye saati ile 18:00’de Fed Başkanı Powell, ABD senatosunda yarıyıl sunumunu gerçekleştirecek. ABD ekonomisine yönelik yapacağı açıklamalar, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde etkili olabilir ve bu da ons altındaki hareketi tetikleyebilir” dedi.

Şenay Zeren

Altının gram fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 409 lira seviyesinde hareket ederken; haftanın ikinci işlem gününe yatay seviyeden başladı. Altının ons fiyatında yaşanan yükseliş hareketine bağlı olarak eğer kazanan gram altın, gün içerisinde en düşük 407.47 lira seviyesini, en yüksek 410.56 lira seviyesini görürken; saat 12.30 itibarıyla yüzde 0.07 oranında yükselişle 408.44 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 668 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 749 liradan satılıyor.

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ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle ons altında baskı halen devam ederken; ons altın gün içerisinde en yüksek 1816 dolar seviyesini, en düşük ise 1805 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.11 oranında düşüşle 1806 dolardan işlem gördü

ALTININ SEYRİNİ POWELL'IN AÇIKLAMALARI BELİRLEYECEK

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Ons altın 1815 dolar seviyesine doğru yükseldi. Ancak, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin baskısını halen daha hissediyor. Dolayısıyla ons altında söz konusu yükselişi şimdilik yukarı yönlü tepki olarak değerlendiriyoruz. Bugün Türkiye saati ile 18:00’de Fed Başkanı Powell, ABD senatosunda yarıyıl sunumunu gerçekleştirecek. ABD ekonomisine yönelik yapacağı açıklamalar, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde etkili olabilir ve bu da ons altındaki hareketi tetikleyebilir.

Powell, son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında ABD ekonomisine yönelik gelişmeleri yakından izlediklerine ve risklerin varlığına dikkat çekmişti. Bu toplantıda da benzer açıklamalar yapması, önümüzdeki günlerde ABD ekonomisindeki toparlanmaya ilişkin algıyla güç toplayan uzun vadeli tahvil faizlerini törpüleyebilir ve bu da ons altında yukarı yönlü tepki hareketini güçlendirebilir. Powell’ın yapacağı konuşmanın akıbetini yakından izlemekte fayda var.

Teknik olarak; ons altın 1850 dolar seviyesi üzerine yerleşmekte zorlanması halinde yukarı yönlü pozisyon değerlendirmesinde temkinli olmakta fayda olabilir. 1850 seviyesi üzerine yerleşik seyirlerde uzun pozisyon değerlendirilebilir. Gram altında ons altındaki yukarı tepkiye bağlı olarak yükseliyor. Yukarıda 417 TL seviyesi ilk direnç olarak izlenebilir. Ons altının 1850 seviyesi üzerine yerleşmekte zorlanması halinde gram altındaki yükselişler sınırlı kalabilir.

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