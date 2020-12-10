altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, ons altın, 10 Aralık altın yorum

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 464 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1836 dolardan işlem görüyor. InvestAZ Araştırma Müdürü Topçu, "Bitcoin başta olmak üzere kripto paralara olan ilginin artması ve özellikle büyük kurumsal yatırımcıların bu piyasaya yönlenmeye başlaması altının geleceğinin önündeki engel" şeklinde belirtti.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 461 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 462 lira seviyesinden başladı. Altının gram fiyatı yeni güne düşüşle başlarken; gün içerisinde en düşük 461.06 lira seviyesini, en yüksek ise 465.49 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 16.00 itibarıyla yüzde 0.45 oranında yükselişle 464.19 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 759 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 125 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 1842 dolar seviyesini en düşük ise 1828 dolar seviyesini gördü. Altının ons fiyatı şu dakikalarda ise yüzde 0.10 oranında düşüşle 1836 dolardan işlem gördü.

ALTININ ÖNÜNDEKİ ENGEL BİTCOİN Mİ?

Yusuf Topçu – InvestAZ Araştırma Müdürü

Geçtiğimiz haftalarda altının ons fiyatı 1.800 doların altında 1.770 dolara kadar indikten sonra istikrarlı bir şekilde yükselerek 1,870 dolara kadar yükselmişti. Sarı metal dün sert düştü ve 1,830 dolara kadar geriledikten sonra bugün yatay bir seyirde, adeta bekleme modunda duruyor.

Altın fiyatını yukarı yönlü baskılayan en önemli faktörler pandemi ile mücadelede dünyanın dört bir yanında hükümetlerin uyguladığı büyük mali yardım paketleri, sonrasında da hem bu paketlerin finansmanı hem de mevcut sistemi desteklemek ve ayakta tutmak için yapılan büyük çaplı varlık alımları ve parasal genişlemeler... Tabii para birimi rezerv para olmayan ülkelerde parasal genişlemelerin boyutunu gelişmiş ülkelerdeki kadar yapamıyorsunuz, yoksa yüksek enflasyon riskiyle karşı karşıya kalıyorsunuz.

Fiyatı aşağı yönlü baskılayan en büyük unsur ise, aşı ve aşının getirdiği dünya ekonomilerinde toparlanma ve salgın sonrası dünyada güçlü büyüme beklentileri… Aşı için ilk adımı atan İngiltere’den sonra bugün Kanada’da da regülatörler Pfizer-BionTech’in aşısı için yeşil ışık yaktı. Aşılanmanın dünya çapında artacağı ve karantinaların biteceği beklentisiyle gelecekteki riskler azalıyor, risk iştahı artıyor, borsalar yükseliyor ve altın düşmeye başlıyor.

Bütün bunlar olurken uluslararası kuruluşlar JPMorgan ve HSBC gibi dev yatırım bankaları altına karşı çok sert raporlar kaleme aldı. JPM altının Bitcoin sebebiyle uzun süre acı çekeceğini yazarken, HSBC ise altın fiyatında önümüzdeki dönemde düşüş beklediklerini açıkladı. Bitcoin başta olmak üzere kripto paralara olan ilginin artması ve özellikle büyük kurumsal yatırımcıların bu piyasaya yönlenmeye başlaması altının geleceğinin önündeki bir diğer engel.

Bitcoin ve kripto-dijital para kavramı 2009’dan beri Amerika ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerde 2008 krizi sonrası devrimsel bir olgu olarak uzun süre güç kazanan bir hareket olarak günümüze kadar geldi. Özellikle 2017’deki zirvesinden sonra gelişmekte olan ülkelerde de yankı ve yatırımcı buldu. Bitcoin’in regülatörler ve devletlerle olan mücadelesi sürüyor olsa da bu hareket büyüdükçe bu mücadelelerin sertlik tonu da artacaktır.

Altın-Bitcoin ilişkisini düşünürken Bitcoin’in piyasa değeri toplamının son gelinen fiyat ile 350 milyar dolar, altının ise 10 trilyon dolar seviyesinde olduğunu unutmamak gerekiyor.

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