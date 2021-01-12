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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 12 Ocak altın yorum

12.01.2021 - 10:44 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 12 Ocak altın yorum

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 446 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1859 dolardan işlem görüyor. Tera Yatırım Ekonomisti Erkan, altın fiyatları üzerinde etkili olan gelişmeleri Bigpara'ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 444 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 445 TL seviyesinden başladı. Altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 442.52 lira seviyesini, en yüksek ise 449.85 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 15.04 itibarıyla yüzde 0.46 oranında yükselişle 446.04 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 730 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 6 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 1863 dolar seviyesini, en düşük ise 1841 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.78 oranında yükselişle 1859 dolardan işlem gördü.

“ALTININ KADERİ BU GELİŞMELERE BAĞLI”
Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti

Global anlamda doların düşük seviyelerden toparlanması ve 10 yıllık Hazine getirilerindeki artış, faizsiz enstrümanlara ilgiyi azalttığı için altın üzerinde de baskı oluşturdu. Doların stabilite kazanarak, dikkatlerin de bir sonraki büyük ABD mali teşvik paketine kaydığı bir ortamda altın, düşüşlerini biraz toparlayan bir doğrultuda hareket ediyor.

ABD’deki politik gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz elbette… Ancak seçilmiş Başkan Biden’ın da, 50-50 olan bir Senato’da yeni ve daha büyük bir mali teşvik çıkartabilme kabiliyeti önemli olacak. Doların hızı kesildiğinde altın için toparlanma fırsatı olacaktır, şu anda ise yön bulma çabasında…

Enflasyon beklentilerinin artması ve Hazine getirilerinin yukarı gitmesi gelişmeleri arasında artan faizler şu anda altın açısından daha baskın bir etkiye sahip. Ancak Hazine getirileri kontrollü bölgeden çıkarsa ABD Merkez Bankası (Fed) devreye girebilir.

Düşük faiz uygulamaları ve enflasyon beklentilerindeki artış, altın açısından geniş dönemde pozitif etkide bulunabilir. Mali paketin daha da genişlemesi de dolar negatif ve altın pozitif etkide bulunacaktır. 


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