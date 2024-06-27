Altının gramı güne nasıl başladı? İşte çeyrek altın satış fiyatı... | Altın Haberleri

Altının gramı 2 bin 431 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 4 bin 60 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 190 liradan satılıyor.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 431 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,2 altında 2 bin 427 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 2 bin 431 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 60 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 190 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 2 bin 300 dolardan işlem görüyor.

ABD'de bugün açıklanacak büyüme verileri öncesinde varlık fiyatlarında karışık bir seyir izlenirken, yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranmaya devam ederken, bugün ülkede açıklanacak Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) ekonomik aktivitenin durumuna dair sinyal vermesi bekleniyor.

Analistler, hafta boyunca Fed yetkililerinin "temkinli" sözle yönlendirmelerine devam ettiğini anımsatarak, büyüme verisinin ardından yarın açıklanacak Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları verilerinin de yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

ABD Ticaret Bakanlığının geçen ay yayımladığı ocak-mart dönemi GSYH verisine ilişkin ikinci tahminlerde, ülke ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 1,3 büyüdüğü öngörülmüştü.

ABD'deki büyüme verileri öncesinde para piyasalarında, Fed'in eylülde faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 68, kasımda yüzde 97 ile fiyatlanıyor. Olası bir faiz indiriminin ardından bankanın aralık toplantısında ikinci kez faiz indirme ihtimali ise yüzde 73 ile fiyatlamalardaki yerini koruyor.

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Bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra ekonomik güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 280 ve 2 bin 250 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 380 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

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