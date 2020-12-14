altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, ons altın, altın yorum, 14 Aralık güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 462 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1827 dolardan işlem görüyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, altın fiyatlarının yönünü de etkileyecek olan Fed toplantı sonucunda merak edilen konuları; “Temkinli söylemlerine devam edecek mi, yoksa varlık alım programının yol haritası konusunda yeni ipuçları vererek ekonomik aktivitenin canlılığına dair birtakım endişeler dile getirecek mi?” şeklinde belirtti.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, geçtiğimiz haftayı 463 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe yatay seviyeden başladı. Altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 459.28 lira seviyesini, en yüksek ise 468.53 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 15.10 itibarıyla yüzde 0.34 oranında düşüşle 462.01 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 757 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 113 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı altının ons fiyatını baskılamayı sürdürürken; altının ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 1854 dolar seviyesini en düşük ise 1819 dolar seviyesini gördü. Altının ons fiyatı şu dakikalarda ise yüzde 0.66 oranında düşüşle 1827 dolardan işlem gördü.

Yeni haftada veri gündemi yoğun olurken, en önemli gündem maddelerini ise; çarşamba günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" metni ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı, perşembe günü İngiltere Merkez Bankası ve cuma günü Japonya Merkez Bankası'nın kararları oluşturuyor.

ALTIN FİYATININ GÖZÜ FED TOPLANTISINDA!

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Geçtiğimiz haftanın ortasından bu yana yatay bir trend sergileyen ons altın, yeni haftaya 1832 dolar seviyelerinde başlıyor. Aralık ayının başından bugüne kadar olan döneme baktığımızda bu 1835 dolar seviyesinden aşağı ve yukarı yöndeki hareketler hangi sınırları aştığında ivme kuvvetlenir diye baktığımızda aşağıda 1825 dolar yukarıda ise 1848 dolar seviyeleri öne çıkıyor. Yukarıda 1.848 dolar direncinin aşılması halinde yön 1872 dolara; aşağıda ise 1825 dolar desteğinin kırılması halinde yön 1800 dolar seviyesine doğru kuvvetlenebilir.

Haftanın geneline baktığımızda ons altın fiyatlarında en çok etkili olmasını beklediğimiz gelişme çarşamba günü yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı olacak. Fed bu toplantıda, temkinli söylemlerine devam edecek mi, yoksa varlık alım programının yol haritası konusunda yeni ipuçları vererek ekonomik aktivitenin canlılığına dair birtakım endişeler dile getirecek mi? asıl merak edilen konuların başında bunlar geliyor.

Eğer Fed söylemlerinden 2021 yılına dair birtakım endişe mesajları gelirse bu durumda ons altındaki yukarı yön kuvvetlenebilir. Özellikle Euro Bölgesinin yeniden kapanmaları konuştuğu şu dönemde -ki Almanya’dan gelen haberler ocak ayında bir kapanmanın kuvvetli olasılığından bahsediyor- ons altın hızlı bir yukarı yön hareketi sergileyebilir. 1848 doların üzerine çıkarak 1872 dolara hızlı bir hareket, ons altını yeniden 1900 dolar üzerine taşıyacak önemli sinyaller olacaktır.

Etiketler