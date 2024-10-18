Altından yeni rekor

Haberin Devamı

Uluslararası piyasada altının ons fiyatı, Orta Doğu'da tırmanan çatışmalar ve ABD'deki seçim yarışına ilişkin endişelerin yatırımcıları güvenli limanlara yöneltmesiyle ilk kez 2.700 doların üzerine çıktı.

Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve Hamas lideri Yahya Sinwar'ın hayatını kaybettiği iddiası ile altının onsu 2.714 dolar seviyesine kadar çıktı. Yurt içi piyasalarda ise gram altın fiyatları 2 bin 984 lirayla yeni zirvesine ulaştı.

Saat 10:13 itibarıyla ons altın 2.707 dolar seviyesinde seyrederken gram altın ise 2.983 TL ile zirvenin kıyısında.