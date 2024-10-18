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Altından yeni rekor

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#Altın#Ons Altın#Rekor
Altından yeni rekor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 10:16

Gram altının ons fiyatı uluslararası piyasada ilk kez 2.700 dolar seviyesini aşarken 2.714 dolar ile rekor kırdı. Gram altın fiyatı ise 2.984 TL'yi gördü.

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Uluslararası piyasada altının ons fiyatı, Orta Doğu'da tırmanan çatışmalar ve ABD'deki seçim yarışına ilişkin endişelerin yatırımcıları güvenli limanlara yöneltmesiyle ilk kez 2.700 doların üzerine çıktı.

Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve Hamas lideri Yahya Sinwar'ın hayatını kaybettiği iddiası ile altının onsu 2.714 dolar seviyesine kadar çıktı. Yurt içi piyasalarda ise gram altın fiyatları 2 bin 984 lirayla yeni zirvesine ulaştı.

Saat 10:13 itibarıyla ons altın 2.707 dolar seviyesinde seyrederken gram altın ise 2.983 TL ile zirvenin kıyısında.

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#Altın#Ons Altın#Rekor

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