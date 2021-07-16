16 Temmuz çeyrek altın fiyatları ne kadar? gram altın fiyatları ne kadar?

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 500 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 820 lira, Cumhuriyet altını 3.350 liradan satılıyor. İşte aracı kurumların altın analizleri...

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlayarak saat 10:10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 500,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 820 lira, Cumhuriyet altını da 3.350 liradan satılıyor.

Dün 1.834 dolarla son bir ayın en yüksek seviyesini gören altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.825 dolardan alıcı buluyor.

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Analistler, dolar kurundaki düşüş eğiliminin yurt içinde altının gram fiyatını baskılamaya devam ettiğini bildirdi. Dolar/TL, şu dakikalarda yüzde 0,6 azalışla 8,52 seviyesinden işlem görüyor.

Merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlik ve artan enflasyon beklentilerinin altının ons fiyatını desteklediğini belirten analistler, ons altında 1.830 doların kırılması durumunda 1.855 direncinin gündeme gelebileceğini, 1.815 doların destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Analistler, bugün ABD'de perakende satışlar ve Euro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

ALTINDA YÜKSELİŞ İSTEĞİ SÜREBİLİR

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Enflasyon endişelerinin arka planda kalmaya devam ettiği ortamda Fed'in güvercin duruşunu sürdürmesi Ons Altın için katalizör olmaya devam edebilir. Buna ek olarak ekonomilerde kısmi yavaşlamaya işaret eden veriler ve Delta varyantı kaynaklı riskler de Ons Altın için destekleyici. Bu kapsamda, değerli madenin yükseliş isteğini sürdürebileceğini düşünüyoruz.

Ons Altın'da 1.818 desteğinin altına sarkma yaşanmadıkça 1.838 hedefte kalabilir. Sonraki yakın direnç ise 1.846 seviyesinde. Öte yandan, olası düşüşlerde 1.818 desteğinin altına sarkma yaşanması durumunda 1.805 desteğine kadar kar realizasyonları görülebilir.

ONS ALTIN POWELL İLE YÜKSELDİ

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Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1826 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Fed Başkanı Powell, beklentileri aşan ve

2008 yılında gördüğü seviyelere yükselen TÜFE sonrası, kongrede yaptığı sunumda parasal genişlemenin süreceğini yineledi. Powell'ın açıklamaları Dolar ve tahvil faizlerini baskılarken ons altına güç verdi. Bu sabah Dolar Endeksi 92.57, ABD 10 yıllıkları yüzde 1.31 yakınlarında fiyatlanıyor. Powell'ın açıklamaları sonrası ons altın içerisinde bulunduğu 1790-1815 dar bandı terk etti. Değerli metal üst üste 4. haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Bugün Euro Bölgesi'nden gelecek TÜFE ve ABD'den gelecek perakende satışlar verileri takip edilecek.

Değerli metal sıkışık yatay banttaki hareketini sonlandırarak 50 günlük ortalamaya doğru bir hareket gerçekleştirdi. 50 günlük ortalamaya denk gelen 1837 seviyesi direnç olarak takip ediliyor. Teknik görünüm güçlü. Stop loss almak kaydıyla mevcut seviyelerden 1837 seviyesine doğru long pozisyon denemesi yapılabilir. 1791 seviyesinde bulunan 22 günlük ortalama üzerinde short pozisyonlar riskli olabilir.

Destekler: 1815 / 1800 / 1791

Dirençler: 1837 / 1845 / 1866

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