Altın yorum 1 Ağustos: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde değer kazancında ilerlerken; bu haftanın en önemli verisi ABD tarım dışı istihdam verisi olarak öne çıkıyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu Özsoy, ons altın fiyatlarında 1766 dolar seviyesini kritik olduğunu belirtirken, bu seviyenin üzerinde kalınması halinde yükselişlerin hızlanabileceğini değerlendirdi.

Şenay Zeren

Altının ons fiyatı, geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın şahin tondan uzak açıklamalarıyla yükselişine başlarken; sonraki gün ABD ekonomisinin sürpriz bir şekilde daralmasıyla değer kazancını hızlandırıp 3 haftanın zirvesine tırmanmış ve böylelikle mart ayından beri en hızlı yükselişini gerçekleştirmişti. Aylık bazda baktığımızda ons altın, dört aydır üst üste değer kaybederken; yeni aya ve haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı ve 1758 dolara kadar geriledi; sonrasında ise yönünü yukarı çevirdi.

Ons altın kötü gelen büyüme verisi sonrası yatırımcıların güvenli liman olarak dolardan çıkıp altına yönelmesiyle güçlenmesini sürdürüyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu Murat Özsoy, “Ons altın fiyatının 1766 dolar seviyesinin üzerinde kalabilmesi halinde geçen haftalarda yakaladığı yukarı ivme güçlenerek hız kazanacaktır” şeklinde değerlendirdi. Diğer taraftan, Çin ekonomisinde yaşanan yavaşlama da altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

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HAFTANIN KRİTİK VERİSİ

Yeni haftanın en kritik verisi cuma günü açıklanacak olan ABD temmuz ayı tarım dışı istihdam verisi olacak. Piyasa beklentisi 250 bin olurken; önceki veri 372 bin seviyesinde gerçekleşmişti. Tarım dışı istihdam verisi, Fed’in ekonomik projeksiyona karar verirken izlediği önemli verilerden biri olduğu için kritik önemde. Piyasa beklentilerinin üzerinde gelecek bir veri, ABD istihdamında iyileşme sürüyor algısıyla Fed’in faiz artırımında hızlanabileceği beklentilerini kuvvetlendirebilir. Bu da dünyada doları güçlendirerek, ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarını baskılayabilir. Verinin zayıf gelmesi halinde, istihdamda bozulma yaşanıyor algısıyla Fed faiz artırımlarını yavaşlatabilir. Bu da altın fiyatlarını destekleyebilir.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1774 dolar seviyesini; en düşük 1758 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,42 oranında yükselişle 1773 dolarda hareket ediyor.

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 1017 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 1015 lira seviyesinden başladı. Gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 1023,85 lira seviyesini, en düşük 1013,76 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 13:02 itibarıyla yüzde 0,55 oranında yükselişle 1023,69 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1676 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 891 liradan satılıyor.

ALTINDA YÜKSELİŞ HIZ KAZANABİLİR

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu

Ons altın fiyatının 1766 dolar seviyesinin üzerinde kalabilmesi halinde geçen haftalarda yakaladığı yukarı ivme güçlenerek hız kazanacaktır. Yeni haftaya başlarken ilk saatlerde görülen 1762 dolar seviyesinin aşılarak da bu senaryonun gerçekleşeceğini düşünüyorum.

Dolar endeksi de 105 seviyelerinde kaldığı müddetçe, 1766 üzerinde ons altın bu hafta kalıcı olabilirse bundan sonraki ilk kuvvetli direnç 1790 dolar olacaktır. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2.74 üzerine çıkmadığı müddetçe ons altında pozisyonlar tutulabilir. 1766 dolar üzerinde ise, ilave alımlar yapılabilir.

Ons altındaki toparlanma hareketine bu hafta enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından dolar/TL kurunda kuvvetli bir ivme gelirse, gram altın 1000TL üzerindeki yolculuğuna yükselerek devam eder. Şu anda bugünden bakıldığında gram altınların elden çıkarılmasına gerek bir durum yok, eğer 1000TL altında alımlar yapıldıysa. Yukarıdaki ons altın senaryosu ve enflasyon açıklaması çerçevesinde de bu hafta yeni alımlar için çarşamba öncesi atılacak adımlar daha getirili olabilir.

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