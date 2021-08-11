gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 11 Ağustos altın fiyatları

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"Altında yön için bu seviyeler önemli"

11.08.2021 - 10:51
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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 478,5 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 789 lira, Cumhuriyet altını 3.223 liradan satılıyor. İşte aracı kurumların altın fiyatı analizleri...

Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 478,4 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 478,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 789 lira, Cumhuriyet altını da 3.223 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.731 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi öncesinde altının ons fiyatının yükseliş eğiliminde hareket ettiğini kaydederek, veri sonrası oynaklığın artabileceğini belirtti.

Teknik açıdan 1.760 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 1.725 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.

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GRAM ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT
ALB Forex

Düşüş kanalı görünümü içerisinde hareket eden ve dün 465.65 seviyesine kadar gevşeyen gram altın fiyatı 482.75/475.00 bandı arasında hareket ediyor. Pozitif görünüm sergileyen fiyatta yükselişin sürmesi halinde 482.75 üzeri fiyatlamalarda düşüş kanal direncinin de denk düştüğü 492.00 bir sonraki direnç olarak takip edilebilir. Aksi takdirde 475.00 seviyesi destek konumunda.

Dirençler: 482.75 /  498.80 / 508.30 
Destekler: 475.00 / 465.65 / 449.60

Ons altında, 1675 bölgesinden gelen güçlü tepki alımları 1752 seviyesinden geçen trend bölgesinde sınırlı kaldı. Bu bölgenin aşılamamasıyla tekrar güç kaybının yaşandığı değerli metalde 1720 ilk destek olarak takip edilebilir. 1720 seviyesi altında kalıcı hareketlerde yeniden satış baskısı yaşanabilir. Yukarı alanda 1752 seviyesinin aşılabilmesi durumunda 1795 bölgesine doğru toparlanma yaşanabilir.

Dirençler: 1752 / 1795 / 1805
Destekler: 1720 / 1675 / 1660

ALTINDA YÖN İÇİN BU SEVİYELER ÖNEMLİ
Vakıf Yatırım

Son dönemde büyüme endişeleriyle gerileyen tahvil faizlerine ayak uyduramayan altında, ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinin yükselişi sert satışlara sebep oldu. Altında bir süre 1,670-1,750 bandında dalgalanma izlenebilir, bu nedenle kısa vadeli yön tayini açısından bu bant takip edilmeli.


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