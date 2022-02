gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, 7 Şubat güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 789 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1812 dolar seviyesinde bulunuyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, altın fiyatları üzerinde yaşanan son gelişmeleri Bigpara'ya değerlendirirken; takip edilmesi gereken kritik seviyeleri de belirtti.

Şenay Zeren

Cuma günü açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen ABD ocak ayı tarım dışı istihdam verisiyle beraber ABD Merkez Bankası’nın (Fed) şahin politikasını sürdürmesi daha da güçlenirken; ons altının gözü büyük merkez bankalarında olmayı sürdürecek. Altının ons fiyatı, Fed’in para politikasını sıkılaştırmasıyla dünyada güçlenen doların etkisinde değer kaybederken; küresel enflasyonist etki ve Ukrayna geriliminin ‘güvenli liman’ etkisini çalıştırması altın fiyatlarını destekliyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Özer; altın fiyatlarının yönü ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Aşağıda 1795 dolar yukarıda ise 1830 dolar seviyesi kalıcı olarak kırılmadığı sürece yatay ve yönsüz seyirler devam edecek” şeklinde belirtti.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1815 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1807 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.24 oranında yükselişle 1812 dolardan işlem gördü.

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 788 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 789 lira seviyesinden başladı. Haftanın ilk işlem gününe hafif yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 791,60 lira seviyesini, en düşük ise 786,93 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 12:04 itibarıyla yüzde 0.17 oranında yükselişle 789,69 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1288 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 306 liradan satılıyor.

AŞAĞIDA 1795 DOLAR YUKARIDA 1830 DOLAR KRİTİK

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdürü

Bu yıl ons altın fiyatlarını önemli ölçüde etkilemesini beklediğimiz gelişmeler Merkez Bankalarının uygulamaya alacağı para politikası kararlarından geçecek. Fed’den mart ayında 25 ila 50 baz puanlık bir faiz artırım beklentisi kesinleşti. Üyelerin ne kadar şahin olacağına ilişkin detayları ABD ekonomisine ait açıklanan verilerden anlamaya çalışıyoruz.

Cuma günü gelen tarım dışı istihdam verileri beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi. Bu ortamda Fed’in şahinleşmemesi için çok büyük bir engel yok gibi görünüyor. Küresel piyasalarda risk iştahı ise git gel yaşıyor.

Bu ortamda ons altın fiyatları yatay eğilimli bir süreçte devam ediyor. Aşağıda 1795 dolar yukarıda ise 1830 dolar seviyesi kalıcı olarak kırılmadığı sürece yatay ve yönsüz seyirler devam edecek. Satıcılı eğilimin hızlanmaması adına 1795 seviyesi kritik. Bu seviyesinin altında günlük kapanışların olması halinde alım yönündeki pozisyonlar riskli konuma girebilir. Buna karşın yükseliş performansının hızlanması için 1830 direnç seviyesi üzerine yükselmesi ve bu seviyenin üzerine yerleşmesi şart.

Şimdilik Rusya – Ukrayna arasındaki gerilim ons altında ekstra bir hareketliliğe neden olmuyor; ancak bu cepheyi izlemeye devam ediyoruz. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Rusya’nın Ukrayna’yı her an işgal edebileceğine yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Böyle bir durum gerçekleşmesi halinde ons altının güvenli liman özelliği çalışabilir. Her ne kadar Fed sıkı para politikasına geçişe hazırlansa da bunun ons altın fiyatlarında sınırlı kalabileceği görüşümü koruyorum. Gram altında DolarTL ve ons altındaki görece yatay eğilimi hissediyoruz. Kısa vadede 800 – 780 TL arasındaki yatay eğilimin sürmesi beklenebilir.