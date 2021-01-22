altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, ons altın, 22 Ocak altın yorum

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 442 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1860 dolardan işlem görüyor. İşte aracı kurumların altın analizleri...

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 441 TL seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe yatay seviyeden başladı. Altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 440.52 lira seviyesini, en yüksek ise 443.91 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 09.48 itibarıyla yüzde 0.16 oranında düşüşle 442.24 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 723 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 975 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 1871 dolar seviyesini, en düşük ise 1857 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.46 oranında düşüşle 1860 dolardan işlem gördü.

1.820 SEVİYESİNİ DESTEK OLARAK TAKİP EDİYORUZ

Vakıf Yatırım

ABD’de Joe Biden’ın göreve başlamasının ardından güçlenen teşvik paketi beklentileri ons altını desteklemeye devam ediyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, yeni ekonomik destek paketinin Şubat başında oylamaya sunulmasının planlandığını söyledi. Enflasyon beklentilerinin yükselmeye devam etmesi ve ABD tahvillerinin nispeten yatay seyretmesi de altın için pozitif. 1.866 seviyesinde bulunan 100 günlük hareketli ortalamayı direnç olarak izlediğimizi belirtmiştik. Bu seviyenin üzerinde kalındıkça kısa vadede yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. 1.880 ve 1.900 yukarıda ilk direnç seviyeleri olarak takip edilmelidir. Olası satışlarda ise 1.820 seviyesini destek olarak takip etmeye devam ediyoruz. Tahvil faizleri ve dolar endeksindeki hareket altında yön tayini açısından izlenmeye devam edilmelidir.

TEPKİ YÜKSELİŞİ GÜCÜNÜ KORUYOR

Meksa Yatırım

Tepki yükselişi satış denemeleriyle karşılaştı. İlk destekler 1.858 ve 1.854 seviyelerinde bulunuyor. Sonraki destekler 1.844-1.840 ve 1.833 olarak görülüyor. İlk direnç 1.875 seviyesinde. Bu seviyenin geçilmesi durumunda çıkışın devamıyla sonraki dirençler 1.885 ve 1.900-1.925 noktalarında bulunuyor. Kısa süreli kâr satışlarına rağmen tepki yükselişi gücünü koruyor.

1850 DESTEĞİ ÖN PLANDA OLABİLİR

Şeker Yatırım

Satışların yoğunlaştığı sarı metalde geri çekilmenin devam etmesi halinde 1850 desteği ön planda olabilir. Bu seviyenin ardından 1840 ise ikinci destek noktası olarak takip edilebilir. Tepki alımlarının gelmesi durumunda ise sırasıyla 1864 ve 1888 seviyeleri direnç olarak hedeflenebilir.

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