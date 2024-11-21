Altında tatsız seyir sürüyor

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Kısa süreliğine hızla yükselen altın bir haftadan fazladır düşüş trendine devam ediyor. ABD tahvil faizlerindeki yükseliş altına olan talebi geriletiyor. Jeopolitik gelişmelerin de yükselmesi için sebep oluşturmamasından dolayı altın yatırımcısı bekleme moduna geçti.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2649 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2648 dolar, en yüksek de 2660 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2657 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2935 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2932 lira, en yüksek de 2949 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2947 liradan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3080 liradan alınırken 3123 liradan satılıyor.