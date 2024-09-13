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Altında rekora ramak kaldı

13.09.2024 - 07:31 | Son Güncelleme :
Altında rekora ramak kaldı | Altın Haberleri

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimini fiyatlamaya devam ediyor. ABD'den gelen olumlu veriler ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam etmesi Fed'i faiz indirimine zorlayabilir.

Altın yatırımcıları kazançlarını artırmayı sürdürüyor. ABD Merkez Bankası Fed'in olası faiz indirimini fiyatlayan ons ve gram altın yükselişini sürdürüyor. Ons altın rekor kırarken gram altın da rekora çok yaklaştı.

ABD ekonomisine ilişkin verilerin olumlu mesajlar vermesi, Avrupa Merkez Bankası'nın ikinci faiz indirimini yapması Fed'in hareket kabiliyetinde etkili olması ihtimalini artırdı.

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Fed'in 20 baz puana kadar faiz indirimi yapacağı beklentisi piyasa uzmanları tarafından belirtilirken Fed yöneticileri arasında bazıları faiz indirimini konuşmanın zamanının geldiğini belirtmişti.

ALTIN REKOR SEVİYELERDE

Ons altın güne 2558 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2556 dolar, en yüksek de 2570 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2567 dolardan işlem görüyor. 2570 dolarla tarihi yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Gram altın güne 2787 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2786 lira, en yüksek de 2807 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2803 liradan alıcı buluyor. Altında rekor 28 Ağustos'ta 2816 lirayla kırılmıştı.


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