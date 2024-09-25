Altında rekor... 3000 lirayı aştı

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Altın fiyatları yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, Fed'in faizi 50 baz puan düşürmesi ve piyasaların Fed'den yeni faiz indirimi beklentisi altın fiyatlarını destekliyor.

Gram altın güne 2915 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2904 lira, en yüksek de 2931 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2920 liradan işlem görüyor. 2931 lira küresel piyasalardaki rekor olarak öne çıktı.

Ons altın güne 2657 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2655 dolar, en yüksek de 2670 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2660 dolardan işlem görüyor. Rekor seviyesi 2670 dolar oldu.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN 3000 LİRAYI AŞTI

Kapalıçarşı'da gram altın 2985 liradan alınırken 3028 liradan satılıyor.