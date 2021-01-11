‹ Önceki Haber Ödemeler dengesi açıklandı Ödemeler dengesi açıklandı Sonraki Haber › Borsa İstanbul'da rekor Borsa İstanbul'da rekor

altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, ons altın, 11 Ocak altın yorum

11.01.2021 - 10:13 | Son Güncelleme :
altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, ons altın, 11 Ocak altın yorum

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 442 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1849 dolardan işlem görüyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, “Joe Biden’ın göreve gelmesiyle uygulamaya girmesi beklenen çok geniş çaplı teşvik paketini hesaba katacak olursak, orta vadedeki fiyatlamanın yeniden ons altın lehine dönüşmesine dair beklentimizi koruyoruz” dedi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, geçtiğimiz haftayı 438 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 441 lira seviyesinden başladı. Altının gram fiyatı yeni haftaya yükselişle başlarken, gün içerisinde en düşük 430.95 lira seviyesini, en yüksek ise 445.64 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 13.42 itibarıyla yüzde 0.95 oranında yükselişle 442.27 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 725 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 990 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ABD tahvili getirileri ve dolar endeksindeki yükseliş eğilimi ons altın fiyatlarını baskılamayı sürdürürken; altının ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 1856 dolar seviyesini, en düşük ise 1817 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.07 oranında yükselişle 1849 dolardan işlem gördü.

“ALTINDA ORTA VADE BEKLENTİMİZİ KORUYORUZ”
Murat Özsoy - Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

2020 yılında ons altın fiyatındaki yükselişlerde birçok faktör rol oynadı. Bu faktörler içerisinde vaka artış haberleri, zayıflayan dolar endeksi, piyasanın öngörülebilirliğindeki azalmalar, riskli varlıklardan kaçış gibi birçok şey sayıldı. Evet bunlar önemliydi, ancak her seferindeki yorumlarımızda bunların en başında gelen belirleyici faktörün ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki düşüş olduğundan bahsediyorduk.

Nitekim, ABD 10 yıllıkların yüzde 0.90 seviyelerinden geçtiğimiz haftanın sonuna doğru yükselişe geçerek bu haftanın başı itibariyle yüzde 1.1 üzerine çıktığını görüyoruz. Bu yükselişin ilk etkisini de ons altın fiyatında negatif yönde görüyoruz. Haftaya başlarken ons altın bu nedenle 1.845 dolar seviyesine gerilemiş durumda.

Dolar endeksi açısından baktığımızda 90 seviyesinin üzerine çıkmış olması da ons altın fiyatını geriye çekmiş durumda. Bu görünümün ons altının hafta içerisindeki teknik seviye yansımasına baktığımızda 1900 dolar seviyesinde güçlü bir direnç oluşturmasını bekleriz. Aşağıda ise 1828 dolar seviyesi destek olarak görünüyor. Şu anda 1828 dolardan daha aşağıya çekilme için önemli bir işaret göze çarpmıyor ve olsa bile kalıcılık zor görülüyor.

Joe Biden’ın göreve gelmesiyle uygulamaya girmesi beklenen çok geniş çaplı teşvik paketini hesaba katacak olursak, orta vadedeki fiyatlamanın yeniden ons altın lehine dönüşmesine dair beklentimizi koruyoruz. Gram altın açısından baktığımızda da geçtiğimiz haftalardaki seviyenin ana belirleyicisinin dolar/TL kurundaki geri çekilme olduğundan bahsetmiştik. Şu anda haftaya başlarken dolar/TL kuru için kritik direnç eşiği olan 7.44 TL’nin aşılması sonucunda gram altın fiyatı 440 TL üzerinde seyrediyor. Güçlenen doların, dolar/TL kuru üzerindeki etkisi fiyatlamayı 7.66 TL seviyesi üzerine taşırsa gram altın fiyatları hafta boyunca yükseliş şeklinde ilerleyebilir. Dolayısıyla ons altın fiyatı 1828 dolar üzerinde kaldığı müddetçe, gram altın tarafında hafta başında alınacak pozisyonlar hafta sonuna doğru getiri elde edilmesini sağlayabilir.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.536 Değişim: -0,29% Hacim : 37.983 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.522 11.01.2021 Yüksek 1.557
Açılış: 1.540
7,4711 Değişim: 1,33%
Düşük 7,3310 11.01.2021 Yüksek 7,5233
Açılış: 7,3732
9,0890 Değişim: 0,70%
Düşük 8,9378 11.01.2021 Yüksek 9,1437
Açılış: 9,0256
443,28 Değişim: 1,18%
Düşük 430,95 11.01.2021 Yüksek 446,01
Açılış: 438,12
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.