altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, ons altın, 11 Ocak altın yorum

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 442 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1849 dolardan işlem görüyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, “Joe Biden’ın göreve gelmesiyle uygulamaya girmesi beklenen çok geniş çaplı teşvik paketini hesaba katacak olursak, orta vadedeki fiyatlamanın yeniden ons altın lehine dönüşmesine dair beklentimizi koruyoruz” dedi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, geçtiğimiz haftayı 438 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 441 lira seviyesinden başladı. Altının gram fiyatı yeni haftaya yükselişle başlarken, gün içerisinde en düşük 430.95 lira seviyesini, en yüksek ise 445.64 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 13.42 itibarıyla yüzde 0.95 oranında yükselişle 442.27 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 725 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 990 liradan satılıyor.

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ABD tahvili getirileri ve dolar endeksindeki yükseliş eğilimi ons altın fiyatlarını baskılamayı sürdürürken; altının ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 1856 dolar seviyesini, en düşük ise 1817 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.07 oranında yükselişle 1849 dolardan işlem gördü.

“ALTINDA ORTA VADE BEKLENTİMİZİ KORUYORUZ”

Murat Özsoy - Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

2020 yılında ons altın fiyatındaki yükselişlerde birçok faktör rol oynadı. Bu faktörler içerisinde vaka artış haberleri, zayıflayan dolar endeksi, piyasanın öngörülebilirliğindeki azalmalar, riskli varlıklardan kaçış gibi birçok şey sayıldı. Evet bunlar önemliydi, ancak her seferindeki yorumlarımızda bunların en başında gelen belirleyici faktörün ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki düşüş olduğundan bahsediyorduk.

Nitekim, ABD 10 yıllıkların yüzde 0.90 seviyelerinden geçtiğimiz haftanın sonuna doğru yükselişe geçerek bu haftanın başı itibariyle yüzde 1.1 üzerine çıktığını görüyoruz. Bu yükselişin ilk etkisini de ons altın fiyatında negatif yönde görüyoruz. Haftaya başlarken ons altın bu nedenle 1.845 dolar seviyesine gerilemiş durumda.

Dolar endeksi açısından baktığımızda 90 seviyesinin üzerine çıkmış olması da ons altın fiyatını geriye çekmiş durumda. Bu görünümün ons altının hafta içerisindeki teknik seviye yansımasına baktığımızda 1900 dolar seviyesinde güçlü bir direnç oluşturmasını bekleriz. Aşağıda ise 1828 dolar seviyesi destek olarak görünüyor. Şu anda 1828 dolardan daha aşağıya çekilme için önemli bir işaret göze çarpmıyor ve olsa bile kalıcılık zor görülüyor.

Joe Biden’ın göreve gelmesiyle uygulamaya girmesi beklenen çok geniş çaplı teşvik paketini hesaba katacak olursak, orta vadedeki fiyatlamanın yeniden ons altın lehine dönüşmesine dair beklentimizi koruyoruz. Gram altın açısından baktığımızda da geçtiğimiz haftalardaki seviyenin ana belirleyicisinin dolar/TL kurundaki geri çekilme olduğundan bahsetmiştik. Şu anda haftaya başlarken dolar/TL kuru için kritik direnç eşiği olan 7.44 TL’nin aşılması sonucunda gram altın fiyatı 440 TL üzerinde seyrediyor. Güçlenen doların, dolar/TL kuru üzerindeki etkisi fiyatlamayı 7.66 TL seviyesi üzerine taşırsa gram altın fiyatları hafta boyunca yükseliş şeklinde ilerleyebilir. Dolayısıyla ons altın fiyatı 1828 dolar üzerinde kaldığı müddetçe, gram altın tarafında hafta başında alınacak pozisyonlar hafta sonuna doğru getiri elde edilmesini sağlayabilir.

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