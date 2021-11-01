gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 1 Kasım altın fiyatları

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 548 lira seviyesinde işlem görürken; ons altın fiyatları 1784 dolar seviyesinde... Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, altın fiyatları için en önemli virajın çarşamba günü yapılacak ABD Merkez Bankası faiz toplantısı olduğunu belirtirken; Fed’in ‘biraz daha izlemede kalınacağından bahsetmesi’ halinde özellikle emtia tarafında sert hareketler görülebileceği konusunda uyardı.

Altının gram fiyatı, dolar kurundaki gerilemeye paralel haftaya düşüşle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 547,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 897 lira, Cumhuriyet altını da 3.665 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1'lik sınırlı artışla 1.784 dolardan alıcı buluyor. Dolar/TL ise geçen hafta kapanışına göre yüzde 0,6 azalışla 9,5570'e geriledi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak faiz kararı öncesinde küresel para politikalarında devam eden şahin tutumun altının ons fiyatını baskıladığını bildirdi.

Yüzde 1,55-1,60 bandında dengelenen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinin seyrinin altının ons fiyatı üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, teknik açıdan ons altında 1.780 doların destek, 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

ALTINDA ÖNEMLİ VİRAJ ÇARŞAMBA

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Yeni haftanın ilk saatlerinde 1783-1784 dolar fiyat seviyelerinde başlayan ons altın için bu hafta en önemli viraj çarşamba günü yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz toplantısı ardından Fed Başkanı Powell’ın basın açıklaması esnasındaki söylemleri olacak. Eğer Powell, bir önceki toplantıda varlık alım programının hızının azaltılmasına dair işaret ettiği kasım ayını, bu politika için bir başlangıç olarak belirtmez ise –yani bir önceki toplantıdaki net söyleminden ziyade Fed olarak biraz daha izlemede kalacaklarından bahsederse- piyasalarda özellikle emtia tarafında sert fiyat oynaklıkları görebiliriz. Bu oynaklıklar da muhtemelen ons altına yarar ve 1.800 dolar üzeri fiyatlar görebiliriz.

Bu durumda izlememiz gereken seviye 1.816 dolar direncinin aşılıp aşılmaması olacaktır. Bu direncin aşılması halinde ons altın seyrinde bir yükseliş trendinden bahsedebiliriz. Halihazırda gündemde olan küresel enflasyon endişeleri de zaten ons altının yükselme potansiyelini destekler nitelikte. Powell’ı böyle bir söyleme itecek konu da henüz ABD ekonomisinin tam istihdam testini geçememe durumu olacaktır. Powell, muhtemelen konuşmasında varlık alım programı hızının azaltılmasını yine tam istihdamın sağlanabilme koşuluna bağlayacaktır.

Gram altında ise, artık 540 TL altı seviyeleri alım fırsatları için değerlendirmek gerekiyor. Dolar/TL kurunda 9.60 TL üzeri hareketlerin yeniden gelmesi olasılığı karşısında gram altında 560 TL üzeri seviyeler yeniden görülebilir. Bu duruma bir de ons altındaki yukarıda bahsettiğim senaryo gerçekleşirse 600 TL seviyelerinin görülmesine de hazırlıklı olmak lazım. Ancak risklere karşılıklı daha korunaklı olmak için 540 TL hatta 535 TL altı geri çekilmeler için tetikte olmak gerektiğini düşünüyorum.

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