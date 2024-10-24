Altında ivme kaybı

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Altın fiyatlarındaki volatilite bugün yerini durgunluğa bıraktı. Dün tarihi rekorlar kıran altın fiyatları bugün kısmen de olsa geriledi.

Merkez bankalarının faiz indirimi adımları, Orta Doğu'da yaşanan çatışma ortamı, döviz kurlarındaki volatilite altın fiyatlarını pozitif etkilemişti.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2715 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2715 dolar, en yüksek de 2726 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2726 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2992 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2984 lira, en yüksek de 3005 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3003 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3112 liradan alınırken 3157 liradan satılıyor.