×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAAltın Haberleri

Altında hareket yok! Yatırımcılar beklemede

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Altında hareket yok Yatırımcılar beklemede
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 07:56

Altın fiyatlarında durgunluk devam ediyor. Rekor seviyesine yakın olsa da durağa seyreden altın fiyatları karşısında yatırımcılar bekleme moduna geçti.

Haberin Devamı

Küresel enflasyon sorunu, yüksek faiz problemi nedeniyle yatırımcılar yatırımlarını farklı alanlara kaydırırken ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirim patikasına girmesi ve faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi altın fiyatlarında hareketlilik yaratmıştı.

Fed'in faiz kararı sonrasında rekor kıran ve rekor denemeleri yapan altın bir süredir durgun ve satıcılı seyre yöneldi.

Orta Doğu'daki çatışma ortamına rağmen güç kazanamayan altın, yatırımcılarını bekleme durumuna getirdi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2648 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2643 dolar, en yüksek de 2652 dolar görüldü. Şu sıralar 2644 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2918 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2898 lira, en yüksek de 2923 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2913 liradan işlem görüyor.

Haberin Devamı

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3005 liradan alınırken 3049 liradan satılıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altın#Emtia#Fiyat

BAKMADAN GEÇME!