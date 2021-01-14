‹ Önceki Haber Gözler ABD'de açıklanacak teşvik paketinde olacak Gözler ABD'de açıklanacak teşvik paketinde olacak Sonraki Haber › Çin'in ihracatı beklentilerin üzerinde Çin'in ihracatı beklentilerin üzerinde

altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, ons altın, 14 Ocak altın yorum

14.01.2021 - 09:52 | Son Güncelleme :
altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, ons altın, 14 Ocak altın yorum

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 440 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1844 dolardan işlem görüyor. InvestAZ Araştırma Müdürü Topçu, “ABD’deki kongre baskınının hemen ardından çıkan karışıklıkların ortasında 8 Ocak günü yüzde 4 değer kaybeden değerli metalde gündem, mali yardım paketleri” şeklinde belirtti.

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 442 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 439 TL seviyesinden başladı. Altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 435.42 lira seviyesini, en yüksek ise 441.24 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 09.46 itibarıyla yüzde 0.17 oranında yükselişle 440.05 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 727 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 994 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ile dolar endeksindeki yükseliş altının ons fiyatını baskılamayı sürdürürken; ons altın gün içerisinde en yüksek 1852 dolar seviyesini, en düşük ise 1828 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.20 oranında düşüşle 1844 dolardan işlem gördü.

ALTINDA GÜNDEM MALİ YARDIM PAKETLERİ!
Yusuf Topçu – InvestAZ Araştırma Müdürü

Altının ons fiyatı 2021 yılı Ocak ayında 1.818 dolar dip noktasından sekmiş durumda. Şu sıralar 1.840 dolar seviyelerinden işlem görüyor. ABD’deki kongre baskınının hemen ardından çıkan karışıklıkların ortasında 8 Ocak günü yüzde 4 değer kaybeden değerli metalde gündem, mali yardım paketleri…

Üçüncüsü tartışılan mali yardım paketinde miktar tekrar 1 trilyon doların üzerinde. Koronavirüsle mücadelede 2021 yılının ilk ayında konuşulan bu mali yardım paketleri yılın kalanında da devam etmek durumda.

ABD bütçe açığının yanında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) aylık 120 milyar dolarlık finansal varlık alımlarının da yıl sonuna kadar sürmesi, altında devamlı bir yükseliş trendinin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.561 Değişim: 0,12% Hacim : 18.061 Mio.TL Son veri saati : 14:15
Düşük 1.556 14.01.2021 Yüksek 1.568
Açılış: 1.567
7,3847 Değişim: -0,24%
Düşük 7,3685 14.01.2021 Yüksek 7,4582
Açılış: 7,4028
8,9941 Değişim: -0,07%
Düşük 8,9774 14.01.2021 Yüksek 9,0707
Açılış: 9,0004
436,48 Değişim: -0,70%
Düşük 435,43 14.01.2021 Yüksek 441,73
Açılış: 439,54
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.