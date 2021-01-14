altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, ons altın, 14 Ocak altın yorum

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 440 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1844 dolardan işlem görüyor. InvestAZ Araştırma Müdürü Topçu, “ABD’deki kongre baskınının hemen ardından çıkan karışıklıkların ortasında 8 Ocak günü yüzde 4 değer kaybeden değerli metalde gündem, mali yardım paketleri” şeklinde belirtti.

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 442 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 439 TL seviyesinden başladı. Altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 435.42 lira seviyesini, en yüksek ise 441.24 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 09.46 itibarıyla yüzde 0.17 oranında yükselişle 440.05 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 727 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 994 liradan satılıyor.

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ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ile dolar endeksindeki yükseliş altının ons fiyatını baskılamayı sürdürürken; ons altın gün içerisinde en yüksek 1852 dolar seviyesini, en düşük ise 1828 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.20 oranında düşüşle 1844 dolardan işlem gördü.

ALTINDA GÜNDEM MALİ YARDIM PAKETLERİ!

Yusuf Topçu – InvestAZ Araştırma Müdürü

Altının ons fiyatı 2021 yılı Ocak ayında 1.818 dolar dip noktasından sekmiş durumda. Şu sıralar 1.840 dolar seviyelerinden işlem görüyor. ABD’deki kongre baskınının hemen ardından çıkan karışıklıkların ortasında 8 Ocak günü yüzde 4 değer kaybeden değerli metalde gündem, mali yardım paketleri…

Üçüncüsü tartışılan mali yardım paketinde miktar tekrar 1 trilyon doların üzerinde. Koronavirüsle mücadelede 2021 yılının ilk ayında konuşulan bu mali yardım paketleri yılın kalanında da devam etmek durumda.

ABD bütçe açığının yanında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) aylık 120 milyar dolarlık finansal varlık alımlarının da yıl sonuna kadar sürmesi, altında devamlı bir yükseliş trendinin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.

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