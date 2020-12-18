ons altın, gram altın fiyatları, altın yorum, 18 Aralık güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 469 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1880 dolardan işlem görüyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Özer, “Altın ons, 2 gündür kritik hareketler yapıyor. Fed sonrası değer kaybeden ABD dolarından güç bulan ons altın 50 günlük ortalaması olan 1871 dolar üzerine yerleşmeye çalışıyor. Ons altında teknik olarak bu hareketin başarılı olması halinde daha güçlü yükselişlerden bahsetmek mümkün” şeklinde değerlendirdi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 470 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 467 lira seviyesinden başladı. Haftanın son işlem gününe düşüşle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en düşük 465.37 lira seviyesini, en yüksek ise 469.61 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 11.40 itibarıyla yüzde 0.01 oranında yükselişle 466.50 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 768 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 162 liradan satılıyor.

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ABD'de görüşülmekte olan teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışı altının ons fiyatını desteklerken; ons altın gün içerisinde en yüksek 1887 dolar seviyesini en düşük ise 1877 dolar seviyesini gördü. Altının ons fiyatı şu dakikalarda ise yüzde 0.22 oranında düşüşle 1880 dolardan işlem gördü.

"ALTINDA GÜÇLÜ YÜKSELİŞLER YAŞANABİLİR"

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Altın ons, 2 gündür kritik hareketler yapıyor. Fed sonrası değer kaybeden ABD dolarından güç bulan ons altın 50 günlük ortalaması olan 1871 dolar üzerine yerleşmeye çalışıyor. Ons altında teknik olarak bu hareketin başarılı olması halinde daha güçlü yükselişlerden bahsetmek mümkün.

Bu noktada kısa vade için 1900 dolar üzerindeki güçlenmeden bahsedebiliriz. Ancak 1871 dolar seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlerde başarılı olunamaması halinde tekrar 1820 dolar seviyesine geri dönme riski bulunuyor. Şu an doların zayıf seyri, ons altına nefes aldırıyor. Ancak dolar endeksinde diplerden gelen bir tepki isteği var. Bu ons altını baskı altında tutabilir. Bir iki gün altındaki seyri izlemek yararlı olacaktır.

1871 dolar seviyesi üzerindeki seyirlerin korunması yükseliş potansiyelini daha da artırabilir. Temel gerekçelerde önemli bir değişiklik bulunmuyor. Dolayısıyla ons altın için yeniden aşı ve teşvik paketi gelişmelerine odaklanmaya devam ediyoruz.

Gram altın yatırımcısı için gerileyen dolar ve görece yükselen ons altın dengelenme oluşturuyor. Gram altının 469 seviyesi üzerine yerleşmesi ve bu seviye üzerinde güçlenmesi yükseliş potansiyelini hızlandırabilir. Bunun için mutlaka ons altının 1871 dolar seviyesi üzerine yerleşip yerleşmediğini izlemekte fayda olacaktır.

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