Altında güçlü dolar baskısı

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Altın fiyatları dar bantta sıkışık harekette bulunmaya devam ediyor. Yakın zamanda rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı yaklaşımları nedeniyle tatsız seyir izliyor.

Trump'ın atacağı adımlar doları desteklerken diğer para birimleri ve emtialarda düşüş yaşanıyor. Güçlenen dolarla birlikte altın fiyatları da yerinde sayıyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2642 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2637 dolar, en yüksek de 2648 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2645 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2950 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2947 lira, en yüksek de 2959 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2955 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 2998 liradan alınırken 3038 liradan satılıyor.