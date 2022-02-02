çeyrek altın fiyatları ne kadar? gram altın fiyatları ne kadar? 2 Şubat altın yorum

Ons altın fiyatları 1800 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışırken; fiyatlar üzerinde Fed'in para politikası ve jeopolitik gerilimler etkili olacak. Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Onurcan Bal, altın fiyatları üzerinde yaşanan son gelişmeleri Bigpara'ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

Altının ons fiyatı, Rusya – Ukrayna gerilimiyle oluşan güvenli liman algısıyla yükselirken; geçtiğimiz çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) beklentilerin üzerinde şahin bir tonda mesaj vermesiyle düşüş eğilimine girmişti. Verilen mesajlar sonrası piyasalar, Fed’den gelebilecek agresif bir sıkılaşmayı fiyatlarken; Fed üyelerinin açıklamaları sonrası sakinleşti. Altnın ons fiyatı 1800 dolar üzerinde tutundu. Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Onurcan Bal, “Şubat ayının ilk haftasında dalgalı bir görünüm ortaya koyan ons altının seyri üzerinde özellikle Fed cephesindeki gelişmeler ve faiz artırım konusundaki adımlar belirleyici olmaya devam edecektir. Yakın vadede Rusya – Ukrayna arasında devam eden jeopolitik riskler de fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır. Gelişmelere bağlı olarak güvenli liman talebinin artış kaydetmesi durumunda ons altında yeniden alımlar etkili olabilir” şeklinde değerlendirdi.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1803 dolar seviyesini; en düşük ise 1794 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.09 oranında yükselişle 1802 dolardan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Gram altının fiyatı, haftanın üçüncü işlem gününe düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 782,51 lira seviyesini, en düşük ise 771,59 lira seviyesini gördü.

Gram altın, ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 14:52 itibarıyla yüzde 0.81 oranında yükselişle 781,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1280 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 270 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 777 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 774 lira seviyeden başlamıştı.

ALTINDA FİYATINDA BUNLAR BELİRLEYİCİ OLACAK

Onurcan Bal – Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

2021 Aralık ortalarından ocak ayının son bölümüne kadar Rusya – Ukrayna arasındaki gerilim ve jeopolitik endişelerin güvenli liman talebini desteklemesinin de katkısıyla yukarı yönlü bir seyir izleyen ve toparlanma çabası ortaya koyan ons altında ocak ayının son bölümünde Fed toplantısı sonrasında sert düşüşler etkili oldu. Fed toplantısında faiz artırımı için mart ayına işaret edilirken, Fed Başkanı Powell’ın beklenenden daha şahin bir konuşma gerçekleştirmesi de ons altın üzerinde baskı oluşturdu.

Fed toplantısı sonrasında piyasalar 2022 yılında mart ayında başlamak üzere Fed’in toplam beş kez faiz artırımına gidebileceğini fiyatlamaya başlarken doların küresel çapta güç kazandığı, ABD tahvil faizlerinde yükselişlerin yaşandığı ve ons altının baskı altında kaldığı görüldü. Aynı zamanda şahin tondaki açıklamaların ardından Fed’in mart ayında 25 baz puan yerine 50 baz puan faiz artımına gidebileceğine ilişkin korkular da bu fiyatlamalar üzerinde etkili oldu. Bununla birlikte bu hafta Fed üyelerinden gelen açıklamalarda 50 baz puanlık faiz artırımının desteklenmemesi Fed’e yönelik agresif sıkılaşma endişelerinin bir miktar yatışmasına katkı sağladı.

ONS ALTININ SEYRİNDE FED BELİRLEYİCİ OLACAK

Şubat ayının ilk haftasında dalgalı bir görünüm ortaya koyan ons altının seyri üzerinde özellikle Fed cephesindeki gelişmeler ve faiz artırım konusundaki adımlar belirleyici olmaya devam edecektir. Yakın vadede Rusya – Ukrayna arasında devam eden jeopolitik riskler de fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır. Gelişmelere bağlı olarak güvenli liman talebinin artış kaydetmesi durumunda ons altında yeniden alımlar etkili olabilir.

Ancak enflasyon endişelerinin ön planda olduğu ve Fed’in sıkılaşma adımlarının izleneceği mevcut konjonktürde ons altında yükselişlerin kalıcılık sağlayamadığı ve son aylardaki dalgalı görünümün devam edebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Toparlamak gerekirse, küresel çapta ve ABD’de artış kaydeden ve yukarı yönlü risklerin devam ettiği enflasyonist süreç merkez bankalarının daha sıkı para politikaları uygulamasına neden olurken, özellikle Fed’in şahin bir tutum ortaya koyması ve sıkılaşma yönünde atacağı adımlar orta vadede doları desteklemeye ve ons altın üzerinde baskı oluşturmaya devam edebilir.

Geçen hafta yaşanan satışlarla 200 günlük üssel ortalaması (1.801 dolar) altına sarkan ve mevcut durumda da ortalama altında seyrini sürdüren ons altında yeniden tepki alımlarının güç kazanabilmesi için ilk olarak 200 günlük ortalama üzerinde kapanışların yaşanması gerektiğini değerlendiriyoruz. Ortalama üzerinde 1.810 dolar ile 1.820 - 1.830 dolar aralığı direnç olarak takip edilecektir. Bu bölge üzerinde alımların devam edebileceği ons altında 1.850 - 1.865 dolar ve 16 Kasım 2021 tarihinde test edilen 1.877 dolar seviyeleri direnç olarak önem kazanacaktır. 1.877 dolar seviyesinin aşılması halinde 1.900 dolarlı seviyeler gündeme gelebilir. Ancak 200 günlük ortalamanın aşılamaması ve yeniden satışların etkili olması durumunda 1.790 - 1.780 dolar ve 1.765 dolar seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. Bu seviyeler altında ise 2021 yılı içerisinde yaşanan geri çekilmelerde güçlü bir destek olarak çalışan ve tepki alımlarının geldiği 500 günlük üssel ortalama (1.751 dolar) önem kazanacaktır. Herhangi bir nedenle uzun vadeli bu ortalama altında kapanışlar gündeme gelirse satışların derinleşebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.