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Altında "faiz mesajı" yükselişi

26.08.2024 - 07:41 | Son Güncelleme :
Altında "faiz mesajı" yükselişi | Altın Haberleri

Merkez bankalarının başkanlarının yüksek faiz döneminin geride kalacağına yönelik açıklamaları altın fiyatlarını yukarı taşıdı.

Altın yatırımcılarını sevindirecek gelişmeler birer birer gelmeye başladı. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, faiz konusunda düşüşe geçileceğine yönelik mesajını verdi.

Diğer merkez bankası yetkilileri de yüksek faiz döneminin geride kalacağına dair açıklamalarda bulundu.

ALTIN HIZLI GÜÇ KAZANDI

Merkez bankası yetkililerinin faiz indirimine yönelik mesajlarından dolayı altın güç kazandı.

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Ons altın güne 2512 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2509 dolar, en yüksek 2517 dolar seviyesi görüldü.

Gram altın güne 2745 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2740 lira, en yüksek de 2800 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2743 liradan işlem görüyor.


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