çeyrek altın fiyatları ne kadar? gram altın fiyatları ne kadar? 31 Ocak dolar fiyatları

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 772 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1790 dolar seviyesinde bulunuyor. QNB Finansinvest Analisti Topçu, "1780 dolar dolayları kritik bir eşik sayılabilir; zira 2020 yılının mart ayından, pandeminin başından beri devam eden yükseliş trendinin geçtiği seviye" şeklinde değerlendirdi.

Şenay Zeren

Ons altın fiyatları geçtiğimiz çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) beklentilerin üzerinde şahin bir tonda mesaj vermesiyle düşüş eğilimine girdi ve dördüncü işlem gününde de değer kaybını sürdürüyor. Altın fiyatlarının düşüşünde dolar endeksindeki güçlenme de etkili olurken; gözler 15-16 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yılın ikinci Fed toplantısında olacak.

Fed sonrası 1830 dolar ile 1780 dolar seviyeleri arasında bir hareket yaşayan ons altın fiyatlarını, yeni hafta da kritik gündem maddeleri bekliyor. QNB Finansinvest Analisti Yusuf Topçu, “Bu hafta perşembe günü 2 büyük Merkez Bankasının para politikası toplantıları bulunuyor; Avrupa ve İngiltere. İngiltere ilk faiz artıran Merkez Bankası olmuştu. Bu iki kurumun başkanlarının açıklamaları ve cuma günü ABD istihdam verileri altın yatırımcılarının gündeminde olacak. Önümüzdeki hafta 10 Şubat ise, ABD’de ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanma tarihi” şeklinde değerlendirdi.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1792 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1785 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.09 oranında yükselişle 1790 dolardan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTINDA DA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 777 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 779 lira seviyesinden başladı. Yeni güne hafif yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 781,14 lira seviyesini, en düşük ise 766,32 lira seviyesini gördü. Gram altın dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 13:35 itibarıyla yüzde 0,61 oranında düşüşle 772,69 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1265 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 207 liradan satılıyor.

ONS ALTINDA 1780 DOLAR KRİTİK EŞİK

Yusuf Topçu - QNB Finansinvest Analisti

Yılın ilk FOMC (ABD Federal Açık Piyasa Komitesi) toplantısının olduğu geçtiğimiz hafta ons altına aldığı kararlarla, ‘Fed mi? yoksa açıklamalarıyla Fed başkanı Powell mı?’ daha büyük bir darbe vurdu karar vermesi zor. Yol haritasına göre mart ayı ile başlayacak olan faiz artırım döngüsü ve bilanço küçültme operasyonu yıl boyunca devam edecek.

Kasım sonunda Powell enflasyonda “geçici” ifadesini emekli ederek sıkılaşma döngüsünün yaklaştığının sinyalini vermişti. Son aylarda 2022 boyunca 3 faiz artışı ile başlayan beklentiler, yılın kalan her FOMC toplantısında 1 adet olmak üzere 7 faiz artırımına kadar varmış durumda.

Fed geçtiğimiz hafta olabileceği maksimum şahin tonda olurken piyasalarda bu duruşun satıldığını, kripto paralar başta olmak üzere borsa endeksleri ve ons altının durdurulamaz biçimde düştüğü bir hafta yaşandı. Haftanın son işlem günü ABD’de kişisel tüketim harcamaları verisi sonrası ABD 10 yıllıklarının gevşemesi borsalara da diğer risk varlıklarına da destek oldu.

Ons altın geçen hafta 1850 dolardan başlayarak 3 işlem günü art arda düşmüş ve 1780 dolara kadar gerilemişti. 1780 dolar dolayları kritik bir eşik sayılabilir; zira 2020 yılının mart ayından, pandeminin başından beri devam eden yükseliş trendinin geçtiği seviye. Yeni haftanın başında Asya borsalarından güçlü bir açılış gelse de ons altın henüz kararsız gözüküyor. Ons altın fiyatı da bu kritik eşikten henüz uzaklaşabilmiş.

Bu hafta perşembe günü 2 büyük Merkez Bankasının para politikası toplantıları bulunuyor; Avrupa ve İngiltere. İngiltere ilk faiz artıran Merkez Bankası olmuştu. Bu iki kurumun başkanlarının açıklamaları ve cuma günü ABD istihdam verileri altın yatırımcılarının gündeminde olacak. Önümüzdeki hafta 10 Şubat ise, ABD’de ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanma tarihi.

Ons altın ABD’de son 40 yılın en yüksek enflasyonu ile belki de son 15 yılın en şahin Fed’i arasında bir yerde sıkışmış durumda. Bu enflasyonun aynı yıl içerisinde yüzde 2 hedefine ulaşabileceğini düşünmüyorsanız, yılın kalanında da bu ikili arasında sıkışık kalmaya devam edeceğini rahatlıkla varsayabilirsiniz.