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Altında Çin etkisi

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Altında Çin etkisi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 06:56

Altın fiyatları Çin'de yeni teşvik paketi gelişmesiyle yükseliş göstermeye başladı.

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Altın fiyatları pozitif seyir izlemeye devam ediyor. Küçük adımlarla yükseliş hareketleri oluşuyor. Çin ekonomisinin güçlenmesi için yeni teşvik paketlerinin açıklanacağının duyurulmasıyla birlikte altın fiyatları güçlenmeye başladı.

ABD'nin enflasyon verisi beklentisi ve Fed'in faiz tarafında düşüş yönlü alacağı aksiyon beklentisi de altını destekliyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2658 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2657 dolar, en yüksek de 2671 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2668 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2975 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2975 lira, en yüksek de 2992 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2987 liradan alıcı buluyor.

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KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da altın 3002 liradan alınırken 3046 liradan satılıyor.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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