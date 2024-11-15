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Altında büyük kayıp! Düşüş yüzde 5'i geçti

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#Altın#Emtia#Fiyat
Altında büyük kayıp Düşüş yüzde 5i geçti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 06:26

Altın yatırımcıları hafta başından bu yana yüzde 5 civarında kayba uğradı. ABD tahvil faizlerindeki yükseliş yatırımcıları altından uzaklaştırıp dolara yönlendirmeye başladı.

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Altın piyasalarında hüzün devam ediyor. Yatırımcılar merkez bankalarının faiz indirimleriyle altının yükselişini sürdüreceğini düşünürken ABD tahvil faizlerindeki artışın etkisi doları güçlü kılmaya başladı.

Altın fiyatları hafta başından bu yana yüzde 5'in üzerinde değer kaybına uğradı. Son zamanların en sert düşüşüne sahne olan altın, yatırımcılarını beklemeye itti.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2567 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2563 dolar, en yüksek de 2571 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2568 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2834 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2825 lira, en yüksek de 2873 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 2842 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 2962 liradan alınırken 3003 liradan satılıyor.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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