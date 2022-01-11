ons altın fiyatı, gram altın, çeyrek altın, 11 Ocak altın yorum

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 804 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1809 dolar seviyesinde bulunuyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, altın fiyatları üzerindeki gelişmeleri ve beklentileri Bigpara'ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

Altın yatırımcısı için haftanın en kritik verisi, yarın Türkiye saati ile 16:30’da açıklanacak olan ABD enflasyon verisi olacak. ABD enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) beklenen faiz artırımının zamanlaması açısından önemli. Beklentilerin üzerinde gelen veri; bir yandan Fed faiz artırımının tahmin edilenden daha erken olma ihtimalini kuvvetlendirken, diğer yandan da ons altın fiyatlarında yukarı yönlü bir harekete sebep olabilir. Ons altın fiyatlarında yaşanabilecek bu değer kazancının arka planında, yatırımcıların birikimlerini enflasyona karşı koruma güdüsü etkili oluyor.

Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, ABD enflasyon verisinin sürpriz yapması halinde ons altın fiyatları üzerindeki olası etkisini şöyle değerlendirdi, “Risk iştahının da kısmen aşağılarda olduğu bu hafta, ABD enflasyon verisi piyasa beklentilerinin de üzerinde bir şekilde açıklanırsa hafta kapanışına kadar olan süreçte 1820 doları aşan hareketleri görme olasılığımız da artar.”

Fed Başkanı Jerome Powell'ın dünkü konuşmasında, “Araçlarımızı ekonomiyi ve güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek, yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesini önlemek için kullanacağız" şeklindeki değerlendirmesi öne çıktı.

ABD'de kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 6,8'e yükselerek; Haziran 1982'den bu yana en yüksek enflasyon oranı olmuştu.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1810 dolar seviyesini; en düşük ise 1800 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.46 oranında yükselişle 1809 dolardan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 798 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 800 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne hafif yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 807,32 lira seviyesini, en düşük ise 796,74 lira seviyesini gördü.

Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 12.00 itibarıyla yüzde 0.58 oranında yükselişle 804,80 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1319 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 431 liradan işlem görüyor.

ALTINDA ASIL HAREKET ÇARŞAMBA GÜNÜ BAŞLAYABİLİR

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Haftanın geneline baktığımızda ons altın üzerinde etkili olmasını beklediğimiz en önemli veri, çarşamba günü ABD’den gelecek enflasyon rakamları olacak. Ardından perşembe günü açıklanacak üretici fiyatları endeksi verisi de yine yüksek önemde takip edilecek. Bu çerçevede, haftaya ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselişi gölgesinde, 1800 dolar altında fiyat seviyesi ile başlayan ons altın, haftanın ikinci işlem gününde ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin yüzde 1.80’lerin altına gevşemesi ile yeniden 1800 dolar üzerine toparlama çabasında.

Asıl hareketliliğin ise çarşamba günü başlamasını ve perşembe günü de bunu sürdürmesini bekliyorum. Geride bıraktığımız 2021 yılında kasım ve aralık aylarında açıklanan son enflasyon verilerine ons altının verdiği tepkileri göz önüne aldığımda bu hafta da yine benzer şekilde yukarı yönde hareketin oluşmasını bekliyorum.

İlk takip edeceğimiz seviye 1806 doların aşılması olacak. Eğer 1806 dolar seviyesi hızlıca geçilirse 1820 dolar üzerinin test edilmesi söz konusu olabilir. Risk iştahının da kısmen aşağılarda olduğu bu hafta, ABD enflasyon verisi piyasa beklentilerinin de üzerinde bir şekilde açıklanırsa hafta kapanışına kadar olan süreçte 1820 doları aşan hareketleri görme olasılığımız da artar.

Gram altın tarafında geçen haftaki yorumumda 800 TL altındaki seviyelerin alım fırsatları yaratacağını ve hafta sonuna doğru da 800 TL üzeri fiyatlar oluşabileceğinden bahsetmiştim. Nitekim de öyle olmuştu. Şimdi bu haftaki görünüme bakıldığında yine benzer fırsatların kısmen oluşma olasılığından bahsedebilirim ancak geçen haftaki kadar kolay olmayabilir. Eğer ons altındaki bu bahsettiğim senaryo dolar/TL kurunda yukarı yöndeki bir hareket ile de birleşirse gram altın 810TL-818TL seviyelerine doğru yol alabilir. Yılın ikinci yarısına yaklaşan zamanlarda başlamasını beklediğimiz ABD Merkez Bankası (Fed) faiz artırım süreci karşısında, altın fiyatlarında aşağı yön oluşana kadar çıkabilecek fırsatları bu aralar iyi değerlendirmek lazım kanaatindeyim.

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