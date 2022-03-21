gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 21 Mart altın yorum

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 919 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1927 dolar seviyesinde bulunuyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, “Ons altın aşağıda 1913 doların altında kapanış yapmadığı müddetçe ana yönün yukarı doğru olduğu görüşümü koruyorum” şeklinde değerlendirdi.

Şenay Zeren

Altının ons fiyatı, geçtiğimiz hafta Ukrayna savaşı ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrası açıklanan ekonomik projeksiyonlar sonrası dalgalı hareket ederken; yeni haftaya 1921 dolar seviyesinden başladı. Ons altın, yeni haftada değer kazanında ilerlerken; Fed Başkanı Powell’ın bu hafta yapacağı konuşmalar piyasalar açısından önemli olacak.

Ons altın, bugün içerisinde en yüksek 1928 dolar seviyesini; en düşük 1918 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.28 oranında yükselişle 1927 dolardan işlem gördü.

Rusya-Ukrayna savaşında tansiyonun yükselmesi ve küresel enflasyonist baskının artması altın fiyatlarını destekleyen ana gündem maddeleri olmayı sürdürüyor. Aynı zamanda ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmesi ise, ons altın fiyatlarını baskılayan bir unsur…

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GRAM ALTIN 920 LİRANIN ÜZERİNİ GÖRDÜ

Altının gram fiyatı, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle değer kazanırken; gün içerisinde en yüksek 920,71 lira seviyesini, en düşük ise 912,17 lira seviyesini gördü. Gram altın, saat 13:22 itibarıyla yüzde 0,65 oranında yükselişle 919,78 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1505 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 194 liradan satılıyor.

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 919 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 917 lira seviyesinden başlamıştı.

ONS ALTINDA 1913 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Yeni haftaya başlarken ons altın fiyatı üzerinde Rusya – Ukrayna savaşından kaynaklı haber akışlarının etkilerinin devam etmesini bekliyorum. Bunun yanı sıra geçtiğimiz hafta Fed faiz kararı sonrasında Fed Başkanı Powell’ın basın açıklaması ve soru cevap kısmında verdiği yanıtlarda enflasyonun yıl sonuna doğru düşüş göstermesine ilişkin beklentilerini dile getirmesi katılımcıları çok ikna edememişti.

Bu hafta Powell’ın iki konuşması daha olacak. Bir tanesi bugün İşletme Ekonomisi Derneği'nin yıllık konferansında, diğeri ise çarşamba günü Uluslararası Ödemeler Bankasının düzenlediği bir zirvedeki online panelde. Bu haftanın görünümünde ABD Dolar Endeksi ve ons altın fiyatları üzerinde Powell’ın bu konuşmalarının etkili olacağını düşünüyorum.

Ons altın aşağıda 1913 doların altında kapanış yapmadığı müddetçe ana yönün yukarı doğru olduğu görüşümü koruyorum. Her ne kadar Rusya – Ukrayna savaşından olumlu haberler gelse de petrol fiyatlarındaki artış bir anda gerilemeyecek ve aylık ortalamada 100 doların üzerinde kalmaya devam edecektir. Bu da yükselen maliyetlerin enflasyonist baskılar yaratma etkisini sürdüreceği için ons altın bugünkü seviyelerin üzerinde yine 1947 dolar seviyelerinin üzerini orta vadede test edecektir diye düşünüyorum.

Dolar/TL kurunun da 14.80TL üzerindeki hareketleri gram altın fiyatının 910TL üzerinde seyretmesinde rol oynuyor. Kur tarafında sert bir geri çekilme olasılığı da şu anda ana senaryoda yok. Gram altın fiyatında gün içi işlemlerde 925TL seviyelerini test etmesini bekliyorum.

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