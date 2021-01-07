gram altın, ons altın, 7 Ocak altın yorum, altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 449 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1917 dolardan işlem görüyor. InvestAZ Araştırma Müdürü Topçu, altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerini Bigpara'ya açıkladı.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 453 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 450 lira seviyesinden başladı. Altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 445.13 lira seviyesini, en yüksek ise 452.12 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 14.47 itibarıyla yüzde 0.07 oranında düşüşle 449.72 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 735 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 31 liradan satılıyor.

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ABD'de yaşanan toplumsal olaylar risk algısını görece artırırken ve mali teşviklere ilişkin daha etkin bir şekilde karar alınabileceği beklentisi ons altını desteklerken; altının ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 1927 dolar seviyesini, en düşük ise 1908 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.04 oranında düşüşle 1917 dolardan işlem gördü.

ALTINDA 2021 RİSK FİYATLAMALARINI GERİ GETİREBİLİR

Yusuf Topçu – InvestAZ Araştırma Müdürü

Altın yatırımcısı için 2021’in hareketli bir yıl olacağı ocak ayının ilk haftasından belli oldu. Dijital altın olarak adlandırılan Bitcoin yükselişi kadar olmasa da altının ons fiyatı 2020’de gördüğü zirvesi olan 2.000 dolar ons fiyatına adım adım yaklaşıyor.

Yeni yılda ön plana çıkmaya başlayan, şu anda konuşulmayan küresel ölçekte en büyük risk ABD-Çin sürtüşmesi... Ticaret savaşları ilk aşamada arka planda kalmış, araya Covid-19 salgını girmiş olsa da seçim sonrası karışmaya başlayan ABD politikası ile Çinli şirketlere uygulanmak istenen yasaklar ve kısıtlamalar aynı hızla ilerliyor. New York borsasında koteden çıkartılacak olan 3 Çinli Telekom şirketi tartışmalarından sonra ABD yönetimi Alibaba ve WeChat mobil ödeme sistemlerine kısıtlamalar uygulamak için çalışımalar yürütmekte. Yeni yılda ABD, Çin veya AB bölgesinin Türkiye demir çeliğine uyguladığı ek vergiler gibi küresel ölçekte serbest ticarete verilecek her birim zarar, altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket olarak takip edilebilir.

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