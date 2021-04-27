gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, güncel altın fiyatları, 27 Nisan altın yorum

Gram altın fiyatları 469 lira seviyesinden işlem görürken; ons altın fiyatları ise 1.783 dolardan alıcı buluyor. Çeyrek altın 765 lira, Cumhuriyet altını 3.149 liradan satılıyor. Marbaş Menkul Araştırma Müdürü Topçu, altın fiyatları özelinde beklentilerini Bigpara’ya değerlendirdi.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 474,4 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından, saat 15.47 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,91 altında 469,60 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 765 lira, Cumhuriyet altını da 3.149 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.783 dolardan alıcı buluyor.

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Analistler, küresel bazda emtia fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerine neden olduğunu belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının da altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

ALTINDA 2021, 2020’Yİ ARATIYOR

Yusuf Topçu - Marbaş Menkul Araştırma Müdürü

Altın yatırımcısı 2021’in ilk çeyreğinde bir önceki yılı mumla arıyor. Dolar/TL’deki yükselişe paralel artış gösteren gram altın fiyatlarını bir kenara bırakırsak, altının ons fiyatında nisan ayı sonuna yaklaşılırken yıl başından bu yana yüzde 7’ye varan değer kaybı yaşandı. 2020 sonunda 2070 dolara kadar yaklaşan ons altın, 1,680 dolara kadar gerilemişti. Nisan ayında yükselişe geçen altının onsu 1.780 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Fiyat hareketinde geçtiğimiz dönemde etkili olan, bir yüzde 1,70’lere kadar yükselen ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin etkisi son dönemde daha sınırlı. Biden başkanlığında mali destek paketlerinde açıklanan trilyon dolarlarında ons altın fiyatını artık etkilemiyor.

ABD’de enflasyon beklentilerindeki artış endişelerinin durulmasıyla birlikte altın fiyatındaki geçtiğimiz yılın ateşi ortadan kalktı. Son 1 yıl içerisinde yüzde 100 ila inanılması güç yüzde 300’e arasında artış gösteren, aralarında bakır, paladyum, mısır, kereste gibi en temel olanlarının da bulunduğu emtia fiyatlarındaki artışla kıyaslandığında sarı metal, son dönemde göreceli olarak zayıf bir performans göstermeye devam ediyor.

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