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altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, ons altın, 29 Aralık altın yorum

29.12.2020 - 11:06 | Son Güncelleme :
altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, ons altın, 29 Aralık altın yorum

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 443 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1878 dolardan işlem görüyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Özer, “Ons altında kısa vadede güçlü direnç olan 1903 dolar seviyesi aşılmadıkça 1867 dolar seviyesine doğru geri çekilme izlenebilir” şeklinde belirtti.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 448 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 450 lira seviyesinden başladı. Altının gram fiyatı ons altın fiyatında yaşanan yükselişe paralel olarak yeni güne değer kazancıyla başlarken; gün içerisinde en düşük 443.60 lira seviyesini, en yüksek ise 451.65 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 16.42 itibarıyla yüzde 0.88 oranında düşüşle 443.75 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 726 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 991 liradan satılıyor.

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ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin ardından düşen dolar endeksi ons altını desteklerken; altının ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 1883 dolar seviyesini en düşük ise 1871 dolar seviyesini gördü. Altının ons fiyatı şu dakikalarda ise yüzde 0.25 oranında yükselişle 1878 dolardan işlem gördü.

ALTINDA 1903 DOLAR SEVİYESİ YÖN BELİRLEYECEK
Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Ons altın kısa vadeli teknik görünümde 1867 dolar (50 günlük hareketli ortalama) ve 1903 dolar (22 haftalık hareketli ortalama) arasında sıkıştı.

Küresel piyasalarda zayıf seyreden dolar, ons altının yükselişine destek olamıyor. Aşı ile ilişkin gelişmelerin daha da somut hale gelmesi altının yükseliş gücünü kırıyor. ABD’de mali teşvik paketinin 600 dolarlık nakit destek kısmının 2000 dolara çıkarılması teklifi, Temsilciler Meclisi’nden geçmesinin ardından bugün Senato onayına sunulacak.

Dolar endeksi ise, bu haber akışıyla 90,10 civarına sınırlı geriledi. Cumhuriyetçilerin kontrolünde olan Senato’nun teklifi onaylaması uzak bir ihtimal gibi görünüyor, ancak onayın gelmesi halinde dolarda zayıflamanın sürmesi ve altındaki yükselişin daha belirgin hale gelmesi beklenebilir.

Ons altında kısa vadede güçlü direnç olan 1903 dolar seviyesi aşılmadıkça 1867 dolar seviyesine doğru geri çekilme izlenebilir. Kısa vadede önemli bir kırılmanın olmasını beklememekle birlikte sıkışık seyrin sürmesi yüksek ihtimal gibi duruyor. Gerileyen dolar/TL kuru ve sıkışan ons altın fiyatları gram altın yatırımcısını üzdü. Çok olağanüstü bir haber gelmediği sürece Dolar/TL kurundaki yükselişlerin sınırlı kalmasını beklemekteyiz. Ons altın 1903 dolar seviyesi hakimiyetinde hareket ettikçe gram altındaki baskı sürebilir. 


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