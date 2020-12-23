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ons altın, gram altın fiyatları, 23 Aralık altın yorum, güncel altın fiyatları

23.12.2020 - 10:21 | Son Güncelleme :
ons altın, gram altın fiyatları, 23 Aralık altın yorum, güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 458 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1868 dolardan işlem görüyor. Fon Yöneticisi Baştürk, ons altın fiyatında 1855 dolar desteğinin önemli olduğunu belirtirken; "Bu kırılma gelirse baskı derinleşebilir" şeklinde uyardı.

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 460 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 459 lira seviyesinden başladı. Altınının ons fiyatında yaşanan yükselişe paralel olarak değer kazanan gram altın, gün içerisinde en düşük 456.24 lira seviyesini, en yüksek ise 460.59 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 16.56 itibarıyla yüzde 0.16 oranında yükselişle 458.59 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 750 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 90 liradan satılıyor.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının mutasyona uğramış yeni türün üzerinde de etkili olduğuna ilişkin açıklamalar ons altını baskılarken; Altının ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 1872 dolar seviyesini en düşük ise 1857 dolar seviyesini gördü. Altının ons fiyatı şu dakikalarda ise yüzde 0.39 oranında yükselişle 1868 dolardan işlem gördü.

"1855 DOLAR DESTEĞİ ÖNEMLİ"

Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, Twitter hesabı üzerinden ons altın fiyatı ile ilgili, "Baskı görebiliriz... 1855 önemli desteğidir... Bu kırılma gelirse baskı derinleşebilir..." şeklinde değerlendirirken; altının gram fiyatı için ise, "Gram altın... 473 altında baskı sürüyor..." dedi.

 

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