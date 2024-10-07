Altın zirveden düştü! Kayıp yüzde 2... Çin alımı kesti

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Altın hızlı fiyatlamanın durgunluğu içine girdi. Fed'in faiz indirimiyle başlayan yükseliş trendi Orta Doğu'daki gerilimle katmerlense de tarihi zirveden gerileme hızlı oldu ve durgunluk süreci başladı.

Altın tarihi yüksek zirvesi olan 2949 liradan hızla 2901 liraya geriledi ve kayıp yüzde 2'ye yaklaştı.

ÇİN ALTIN ALIMLARINI ERTELEDİ

Çin Merkez Bankası, yükselen fiyatlar nedeniyle rezervleri için altın alımını beşinci ay üst üste erteledi. Eylül ayında da rezervler için altın alımı yapmadı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2653 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2643 dolar, en yüksek de 2653 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 2647 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN DÜŞÜŞTE

Gram altın güne 2921 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2901 lira, en yüksek de 2923 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 2916 liradan alıcı buluyor.

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KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3035 liradan alınırken 3077 liradan satılıyor.