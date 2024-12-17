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Altın zirve yarışından kopuyor

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Altın zirve yarışından kopuyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 07:17

Altın fiyatları durgun seyrini sürdürürken zirve yarışından da adım adım uzaklaşıyor.

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Altın tarafında yatırımı olanlar beklemeye geçti. Fed'in faiz indirimi beklentisine rağmen altında hareketlilik görünmüyor. Çin'in altın alımı yapacağını açıklaması da altında güçlü bir hareketlilik yaratmadı.

Bir süredir doyum noktasına ulaşan altın fiyatları durağan seyre yöneldi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2652 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2651 dolar, en yüksek de 2658 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2654 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2980 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2978 lira, en yüksek de 2989 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2984 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 2994 liradan alınırken 3034 liradan satılıyor.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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