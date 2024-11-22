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Altın zincirlerini kırmaya hazırlanıyor

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#Altın#Emtia#Fiyat
Altın zincirlerini kırmaya hazırlanıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 06:37

Altın fiyatları rekor kırdı, sert düştü ve toparlanma çabası içine girmeye başladı.

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Altın yatırımcıları birkaç haftadır ne yaşadıklarına anlam veremedi. ABD seçimleri sonrası hızla rekor kıran altın kazanımlarını bir anda geri verdi. Bu hafta ise canlanma yaşamak için gayrete girişen altın yeniden 3000 lira sınırına yükselmek için mücadele veriyor.

ABD tahvil faizinin yükselmesi ve doların diğer para birimleri karşısında güç kazanması altın fiyatları üzerinde negatif etki oluşturdu.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2671 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2668 dolar, en yüksek de 2690 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2684 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2962 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2949 lira, en yüksek de 2987 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2979 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3096 liradan alınırken 3142 liradan satılıyor.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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