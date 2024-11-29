Altın zincirlerini kırmaya çalışıyor

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Altın yatırımcıları kısa süreli de olsa düşüş trendinin ardından yeniden rekorlar beklemeye başladı. Merkez bankalarının faiz indirim süreçlerinin devamının beklenmesi, Orta Doğu'da ateşkesin sağlanması, doların güçlenmesi gibi altın için dalgalı süreçler fiyat tarafında kararsızlığa neden oluyor.

Tarihi zirvesinden uzak olmayan altın yüzde 1 civarında primli seyrediyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2637 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2634 dolar, en yüksek de 2662 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2660 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2934 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2933 lira, en yüksek de 2968 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2965 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALDIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3038 liradan alınırken 3086 liradan satılıyor.