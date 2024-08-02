  • Bigpara
  • Altın
  • Altın Haberleri
  • Altın yükselişte
‹ Önceki Haber En düşük emekli maaşı resmen 12 bin 500 lira oldu... Farklar ne zaman yatacak? En düşük emekli maaşı resmen 12 bin 500 lira oldu... Farklar ne zaman yatacak? Sonraki Haber › Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı

Altın yükselişte

02.08.2024 - 09:46 | Son Güncelleme :
Altın yükselişte | Altın Haberleri

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 627 liradan işlem görüyor.

Altının dün ons fiyatındaki düşüşe paralel 2 bin 588 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,18 değer kaybıyla 2 bin 602 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,90 artışla 2 bin 627 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 330 liradan ve Cumhuriyet altını 17 bin 252 liradan satılıyor.

Haberin Devamı

Altının ons fiyatı dün önceki kapanışının yüzde 0,04 altında 2 bin 446 dolardan tamamlamasının ardından, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,70 yükselişle 2 bin 463 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü eylül ayından itibaren faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasına karşın dün ABD'de açıklanan ekonomik veriler resesyon endişelerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasına neden oldu.

Para piyasalarında Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puanlık faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılırken, eylül ayındaki toplantıda yüzde 30 ihtimalle 50 baz puanlık faiz indirimi yapılabileceği öngörülüyor.

Enflasyon endişelerinin yerini resesyon korkusuna bırakması güvenli liman varlıklara olan talebi desteklerken, ABD'nin 10 yılık tahvil faizi düşüş eğilimini üst üste yedinci iş gününe taşıyarak şubattan bu yana en düşük seviye olan yüzde 3,95 seviyesini test etti.

Analistler, tahvil faizlerindeki gerilemenin altın başta olmak üzere kıymetli madenlerin fiyat artışlarını desteklediğini söyledi.

Bugün ABD'deki istihdam raporu verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 500 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 420 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.628 Değişim: -1,58% Hacim : 17.727 Mio.TL Son veri saati : 10:43
Düşük 10.615 02.08.2024 Yüksek 10.686
Açılış: 10.661
33,1812 Değişim: 0,28%
Düşük 33,0684 02.08.2024 Yüksek 33,5144
Açılış: 33,0887
35,8740 Değişim: 0,18%
Düşük 35,6955 02.08.2024 Yüksek 36,3753
Açılış: 35,8111
2.627,44 Değişim: 0,94%
Düşük 2.598,23 02.08.2024 Yüksek 2.644,59
Açılış: 2.602,92
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.