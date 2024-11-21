Altın yükselişe geçti

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Kısa süreliğine hızla yükselen altın bir haftadan fazladır düşüş trendine devam etti. Bugün ise ons ve gram altın tarafında yükseliş başladı. ABD tahvil faizlerindeki yükseliş altına olan talebi düşük tutuyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2649 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2648 dolar, en yüksek de 2672 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2672 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2935 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2932 lira, en yüksek de 2967 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2967 liradan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3085 liradan alınırken 3119 liradan satılıyor.