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Son dakika haberi... Altın rekor kırdı

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Son dakika haberi... Altın rekor kırdı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 15:14

ABD Merkez Bankası Fed'in faizi sabit tutmasıyla birlikte altın fiyatlarında hareketlilik gözlemlenmeye başladı. Altın fiyatları tarihi rekor kırdı.

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Altın yatırımcılarının merakla beklediği Fed'in faiz kararı belli oldu ve Fed faizi yüzdü 4.25-4.5 aralığında sabit tuttu. Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyona ilişkin risklerin olduğunu ve verileri izleyerek faiz kararı alacaklarını söyledi.

Bu gelişmeyle birlikte altın yatırımcıları da önünü görme açısından fırsat yakaladı. Gram altın tarihi yüksek seviyelere ulaştı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2754 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2754 dolar, en yüksek de 2780 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2780 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3170 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3169 lira, en yüksek de 3198.2 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3197 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3168 liradan alınırken 3201 liradan satılıyor.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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