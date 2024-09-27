Altın yeniden rekor denemesinde

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Küresel piyasalar Fed'in faiz indirimine odaklanmış ve Fed faizi 50 baz puan indirmişti. Fed'in faiz indiriminin ardından altın fiyatlarında yükseliş yaşanmaya başlamış üst üste rekor kırılmıştı.

Orta Doğu'da yaşanan İsrail-Lübnan arasındaki çatışma ortamındaki gerilimin artmasıyla birlikte altın daha da yükselmeye başladı.

GRAM ALTIN HANGİ SEVİYEDE?

Gram altın güne 2934 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2924 lira, en yüksek de 2938 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2932 liradan alıcı buluyor. Dün 2949 lirayla tarihi yüksek seviyesine ulaşmıştı.

ONS ALTIN PRİMLİ SEYREDİYOR

Ons altın güne 2672 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2666 dolar, en yüksek de 2674 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2667 dolardan işlem geçiyor. Dün 2685 dolarla tarihi rekor kırılmıştı.

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KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3027 liradan alınırken 3076 liradan satılıyor.