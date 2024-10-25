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Altın yeniden dalgalı seyre yöneldi

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#Altın#Emtia#Fiyat
Altın yeniden dalgalı seyre yöneldi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 08:02

Altın fiyatları 7 iş günü üst üste süren yükseliş dalgasını tamamladı ve dalgalı seyre yöneldi.

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Altın yatırımcısı fiyatları yakından takip etmeyi sürdürüyor. 7 iş günü boyunca aralıksız yükselen ve rekor üstüne rekor kıran altın düzeltme hareketine başladı.

Merkez bankalarının faiz indirimine gitmeye başlaması, Orta Doğu'daki çatışma ortamı, ABD başkanlık seçimlerine kısa bir süre kalması altın fiyatları üzerinde etkili oluyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3011 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3002 lira, en yüksek 3017 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3005 liradan alıcı buluyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2736 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2724 dolar, en yüksek de 2736 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2726 dolardan işlem geçiyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3107 liradan alınırken 3153 liradan satılıyor.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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