Altın yeniden canlanmak istiyor

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Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası Fed'in faiz politikasına odaklanmıştı. Fed faizi yüzde 5'ten yüzde 4.75'e indirdi.

Piyasalar da Fed'in hamlesini fiyatlamaya başladı. Geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kıran altın sert düzeltme hareketiyle karşılaştı. Altın Fed'in faiz indirimi kararı sonrasında hafif toparlanmaya başladı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2704 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2694 dolar, en yüksek de 2710 dolar seviyesi görüldü. Ons altın şu sıralar 2695 dolardan alıcı buluyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2976 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2973 lira, en yüksek de 2993 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2975 liradan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3051 liradan alınırken 3091 liradan satılıyor.