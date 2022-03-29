gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 29 Mart altın yorum

Altın yatırımcısının gözü İstanbul’da gerçekleşen Rusya ve Ukrayna müzakerelerinde olurken; ons altın ve gram altın fiyatları Rusya ve Ukrayna savaşına yönelik haber akışları sonrası yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesiyle değer kaybını derinleştirdi. Işık Menkul Araştırma Müdürü Yusuf Kavak altın fiyatları üzerindeki tüm gelişmeleri ve senaryoları Bigpara'ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

Altının ons fiyatı ABD tahvil faizlerinin yükselmesi ve dolar endeksinin güçlenmesiyle düşüş eğiliminde hareket ederken; dünyanın gözü bugün Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nde yapılan tarihi müzakerelerdeydi. Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında bugünkü müzakere sona ererken, görüşme sonrası açıklamalar geldi. Ukrayna heyeti, "Türkiye de garantör olsun" derken; Rusya Savunma Bakanlığı "Kiev ve Çernihiv’de operasyonlar duracak" şeklinde belirtti.

Piyasalarda, Ukrayna ve Rusya arasında yapılan görüşmelerin süreceğine dair beklentilerle risk iştahı yükselirken, güvenli varlıklardan çıkışlar yaşanıyor. Altının ons fiyatı, bu gelişmelerin etkisiyle haftanın ikinci işlem gününde 1890 dolar seviyesine kadar gerilerken; böylelikle yaklaşık 1 ayın en düşük seviyesini gördü.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri dün yüzde 2,55 seviyesine kadar tırmanarak yaklaşık 3 yılın zirvesini görürken; bugün ise yüzde 2,53 seviyesine kadar yükseldi. Dolar endeksi ise düne göre düşüş eğiliminde hareket ediyor. ABD tahvil faizlerinin yükselişinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha hızlı faiz artırımına gidebileceği beklentisi etkili oluyor. Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. Fed’in bu toplantıda bilanço küçültmeye başlamasıyla beraber, 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Fed üyelerinin konuşmaları ve ABD mart ayı tarım dışı istihdam raporu piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Altının ons fiyatı güne 1922 dolar seviyesinden başlarken; gün içerisinde 1890 dolar seviyesine kadar geriledi. Ons altın en yüksek 1929 doları görürken; saat 15:40 itibarıyla yüzde 1,49 oranında düşüşle 1893 dolarda hareket ediyor.

GRAM ALTIN DA DÜŞÜŞTE

Altının gram fiyatı, dolar kuru ve ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle değer kaybında hareket ederken; gün içerisinde en yüksek 920,03 lira seviyesini, en düşük ise 891,52 lira seviyesini gördü. Gram altın, şu dakikalarda ise yüzde 2,40 oranında düşüşle 893,54 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1465 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 12 liradan satılıyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 922 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 916 lira seviyeden başladı.

ONS ALTINDA 3 SENARYO

Yusuf Kavak – Işık Menkul Araştırma Müdürü

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul’da başlayan yeni tur müzakereler öncesinde, dün Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un yapmış olduğu açıklamalar; risk iştahına olumlu yansımış ve bu bağlamda riskli varlıklara yeniden gelen taleple borsalarda yükselişler ortaya çıkmıştı. Keza, Rusya’nın enerji ihracatında Ruble’yi kullanmak istemesine; G7 tarafından, mevcut sözleşmeler dayanak gösterilerek yapılan veto da; enerji fiyatlarını düşürmenin yanı sıra, küresel çaptaki riskleri de azalttı. Buna paralel olarak da, yatırımcıların güvenli liman talebi azalınca; ons altın satış yedi. Ayrıca Fed ve ECB’nin, jeopolitik risklere rağmen sıkılaştırmaya dönüşten taviz vermemesi ve özellikle de Fed’in hızlı bir sıkılaştırmaya yönelmesiyle tahvil faizleri cephesinde görülen yükselişler de; ons altını baskı altına almakta.

Tüm bu gelişmeler ışığında, bundan sonraki süreçte de; Rusya-Ukrayna müzakerelerinin durumu ve majör merkez bankalarına yönelik sıkılaştırma beklentileri ile fiyatlamalar büyük oranda şekil bulacaktır. Sahada tam olarak istediğini alamayan Rusya’nın, ayrıca çok ciddi ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya oluşu; Putin’in elini hayli zayıflatıyor. Ancak, İstanbul’da bugün ve yarın yapılacak olan müzakerelerin hemen sonuca ulaşma ihtimali de; Rusya Savunma Bakanı Şoygu’dan gelen bazı tedirgin edici açıklamalar (Ukrayna’daki askeri operasyonun ana görevinin Donbass’ı özgürleştirmek olduğu, NATO’nun Ukrayna’ya askeri destek vermesi halinde de gerekli cevabın verileceğinden bahsetti) düşünüldüğünde biraz zayıf gözüküyor.

Her hâlükârda, bundan sonraki süreçte Ons Altın fiyatlamaları için üç ana senaryo üzerinde durmakta fayda var.

1) Müzakerelerden geçici de olsa bir ateşkes çıkması ve majör merkez bankalarının(ki o zaman; son Para Politikası toplantısında faiz artırımlarına devam edeceğinin sinyalini veremeyen BoE de, faiz artırım sürecine devam edebilir) hızlı bir parasal sıkılaştırma içerisine girmeleri

2) Müzakerelerden bir çözüm çıkmaması ile yeniden savaş ortamında dönülmesi, buna karşın; yine Fed ve ECB’nin sıkılaştırmaya geçiş sürecini işletmesi

3) Müzakerelerden sonuç çıkmaması ile yeniden savaş ortamına dönülmesi. Bu kapsamda, küresel ekonomiden beklenen bozulmaları göz ardı edemeyerek; majör merkez bankalarının da sıkılaştırma hızını ılımlaştırması

Majör merkez bankalarının son toplantılarında zaten; jeopolitik risklerde en kötü süreç olan savaş ve buna paralel olarak Rusya’ya yöneltilen yaptırımların etkileri ile küresel ekonomik görünüme dair riskler tartışmalara dahil olmuştu. Merkez bankalarının ana hedefinin enflasyonla mücadele olduğu da düşünülürse; üçüncü senaryoyu -çok büyük yeni risk artışları olmadığı sürece- kapsam dışında tutabiliriz.

Bir ve iki numaralı senaryolara bakıldığında ise; birinci senaryo, yani müzakerelerde geçici ateşkes vb. olumlu bir sonuç alınması ve majör merkez bankalarının hızlı bir sıkılaştırma patikasında ilerlemesi durumunda; Ons Altın’daki satışların hızlanması beklenebilir. Bu durumda, Ons Altın 100 Doları aşan satış baskısı görülebilir. İkinci senaryo, yani müzakerelerden bir çözüm çıkmaması ile yeniden savaş ortamında dönülmesi, buna karşın; yine Fed ve ECB’nin sıkılaştırmaya geçiş sürecini işletmesi durumunda ise; küresel ekonominin daha da fazla zarar göreceği beklentisi ile borsalarda yeni bir satış baskısı ortaya çıkıp, Ons Altın’ın da aralarında bulunduğu güvenli limanlara hızla bir talep gelebilir. Bu durumda da, Ons Altın’da 2000 Dolar seviyesi üzerine yeniden yerleşme görülebilir.

Teknik olarak da, son iki günde oluşan geri çekilmelerin devamında; 1906-1902 destek bariyeri ilk etapta önem arz edecek. Burası kırılacak olursa; önce 1877 Dolar, sonra 1850 Dolar destek bölgelerine doğru ilk etapta salınım görülebilir. Öte taraftan, 1906 üzeri kalıcılıkta yeniden görülebilecek yukarı yönlü hareketlerde ise; 1927-1935 direnç bariyerini ilk etapta takipte olacağız. Buranın aşılması durumunda ise; 1969 seviyesine doğru alıcılı işlemler ivme kazanabilir.

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