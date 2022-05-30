Altın yorum 30 Mayıs: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Altın fiyatları yeni haftaya değer kazancıyla başladı. ABD tarım dışı istihdam verisi haftanın en önemli verisi olarak öne çıkarken; altın fiyatları açısından da yön belirleyici olması bekleniyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy tüm senaryoları Bigpara’ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

Altının ons fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününde küresel piyasalarda risk iştahının artmasıyla dar bantta hareket ediyor. Haftanın en önemli verisi cuma günü açıklanacak olan ABD mayıs ayı tarım dışı istihdam verisi… Piyasa beklentisi ABD istihdamının mayıs ayında 320 bin artması yönünde olurken; bir önceki veri 428 bin gelerek beklentileri aşmıştı. Yine güçlü gelecek bir verinin dolar endeksini kuvvetlendirmesi ve ters korelasyon etkisiyle de altın fiyatlarını baskılaması bekleniyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy bu hafta açıklanacak önemli verilerle ilgili yaptığı değerlendirmede, “bu hafta için ons altın tarafında ciddi yükseliş beklemiyorum. Aşağı yönlü hareketlerde de 1857 doların altına inilmediği müddetçe bir düşüş trendi başlamaz” şeklinde belirtti.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1864 dolar seviyesini görürken; en düşük 1848 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda yüzde 0,21 oranında yükselişle 1857 dolardan işlem görüyor.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 981,25 lira seviyesini, en düşük 966,70 lira seviyesini gördü. Gram altın dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 17:20 itibarıyla yüzde 1,41 oranında yükselişle 978,23 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1602 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 595 liradan satılıyor.

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 965 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 979 lira seviyesinden başladı.

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ONS ALTINDA 1862 DOLAR SEVİYESİ ÖNEMLİ

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Yeni haftaya başlarken 1862 dolar seviyesini test eden ons altın için geçen hafta bahsettiğim gibi yine 1862 dolar seviyesinin bu hafta da önemli bir direnç olarak çalıştığını söyleyebilirim. 1862 doların üzerinde bir kapanış olmadığı müddetçe ons altında yeni bir yükseliş ivmesinden söz edemeyiz.

GÖZLER ABD İSTİHDAM VERİSİNDE OLACAK

Bu hafta küresel makroekonomik takvimin odağında cuma günü açıklanacak ABD istihdam piyasası verileri var. Aynı zamanda ABD’den imalat ve hizmet PMI verileri de aynı gün gelecek. Verilerin kuvvetli gelmesini bekliyorum. Bu da ABD dolar endeksini hafta başındaki seyrine göre biraz daha güçlendirebilir. Riskten kaçınmayı gerektirecek bir veri de bu hafta geleceğini düşünmüyorum. Bu nedenlerle bu hafta için ons altın tarafında ciddi yükseliş beklemiyorum. Aşağı yönlü hareketlerde de 1857 doların altına inilmediği müddetçe bir düşüş trendi başlamaz.

Gram altın varlıklarının elde tutulması ve yükseliş trendi ile birlikte hareket edilmesi kararlarını destekliyorum dediğim geçen haftaki görüşümü koruyorum. Daha çok dolar/TL etkisi altında kalarak 975TL seviyesini aşan gram altın, kurdaki yükselişin devam edeceği öngörüsü ile günler geçtikçe 1.000TL sınırına yaklaşıyor ancak bu hafta bunu görmek için erken. Bu hafta gram altın 960TL-985TL bandında hareket edecektir diye düşünüyorum. Bu hafta ons altında olası bir beklenen üzeri geri çekilme olur da gram altında eğer 960TL altında seviyeler yakalanırsa bir sonraki Fed toplantısına kadar olan sürece kadar yeni kazanç fırsatları ortaya çıkabilir.

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