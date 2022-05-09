Altın fiyatları 9 Mayıs: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Altın fiyatlarında değer kaybı sürerken; ons altın fiyatı şu dakikalarda 1871 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın fiyatı ise, aynı dakikalarda 900 lira seviyesinde hareket ediyor. Piyasalar çarşamba günü açıklanacak olan ABD enflasyon verisine kilitlendi.

Şenay Zeren

Altının ons fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününde düşüş eğilimindeki hareketini sürdürürken; sıkılaşma politikasının etkisiyle ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve dolar endeksindeki güçlenme altın fiyatlarını baskılıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri bugün yüzde 3,20 seviyesine kadar yükselerek, Kasım 2018 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. ABD 2 yıllık tahvil faizleri ise bugün yüzde 2,75 seviyesine kadar yükselerek 3,5 yılın zirvesine yakın hareket ediyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, bugünkü işlemlerde 104,19 seviyesine kadar yükselerek 19 Aralık 2002 tarihinden bu yana zirvesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0,19 oranında yükselişle 103,86 seviyesinde bulunuyor.

KRİTİK VERİ YÖN BELİRLEYECEK

Piyasalar açısından haftanın en kritik verisi çarşamba günü açıklanacak olan nisan ayı ABD enflasyon verisi olacak. Piyasa beklentisi nisan ayında ABD enflasyonun yüzde 8,1 gelmesi yönündeyken; mart ayında ABD enflasyonu yüzde 8,5 gelerek 40 yılın zirvesini yenilemişti.

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ABD enflasyonu piyasa beklentilerinin üzerinde gelirse, bu veri sonucunda ABD Merkez Bankası (Fed) sıkılaşma politikasında vites yükseltebilir. Piyasalarda gelecek tepki ise, ABD tahvil faizlerinde yaşanan yükselişin devamı ve dolar endeksinde güçlenmenin sürmesi; ters korelasyon etkisiyle de altın fiyatlarında düşüşün hızlanması şeklinde gerçekleşebilir. ABD verisi piyasa beklentilerinde ya da altında gerçekleşirse, bu durum altın fiyatlarını güçlendirecektir.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1885 dolar seviyesini, en düşük 1856 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 1,33 oranında düşüşle 1858 dolardan işlem görüyor.

Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 907,59 lira seviyesini, en düşük ise 894,98 lira seviyesini gördü. Gram altın ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 13:34 itibarıyla yüzde 1,00 oranında düşüşle 895,69 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1492 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 140 liradan satılıyor. Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 905 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 901 lira seviyesinden başlamıştı.

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