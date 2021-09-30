Altın fiyatları yorum 30 Eylül: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Fed Başkanı Powell ve ABD Hazine Bakanı Yellen’ın açıklamalarının altın fiyatlarında hareketliliği artırabileceğini belirten ALB Forex Araştırma Müdürü Çayırlı, “Şahin söylemlerin devam ettiği ve ekonomik büyüme oranın beklentilerin üzerinde gerçekleştiği görülürse ons altın fiyatının destek seviyesini kırıldığı görülebilir. Tersi bir senaryoda da ise 1740 dolar üzerine geçilirse, ons altında tepki alımlarının geldiğini görebiliriz” dedi.

Şenay Zeren

Küresel bazda yükselen enflasyon endişeleri ve ülke para politikalarına ilişkin belirsizliklerle dolar talebi artarken, ons altın fiyatlarında bugün tepki alımları gözlemleniyor. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1734 dolar seviyesini; en düşük ise 1722 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.03 oranında düşüşle 1726 dolardan işlem gördü.

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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 493 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 496 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 497,93 lira seviyesini, en düşük ise 492,35 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 15.20 itibarıyla yüzde 0.25 oranında düşüşle 493,33 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 808 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 327 liradan işlem görüyor.

Piyasalar bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının özeti, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, Euro Bölgesi'nde işsizlik ve ABD'de ikinci çeyrek büyüme verileri takip edecek.

POWELL VE YELLEN’IN AÇIKLAMALARI HAREKETLİLİĞİ ARTTIRABİLİR

Emre Çayırlı - ALB Forex Araştırma Müdürü

Eylül ayında gerçekleşen Fed toplantısı sonrasında varlık alım azaltımının kasım ayında başlayabileceği algısının oluşması, ABD tahvil faiz oranlarının yükselmesine ve dolar endeksinin değer kazanmasına neden oldu. Son bir haftada yüzde 18,80 artan ABD 10 yıllık tahvil faiz oranı yüzde 1,56 seviyesine yükseldi. Tahvil faizlerinde yaşanan yükselişe paralel olarak dolar endeksinin de yüzde 1,56 değer kazanarak 94,40 düzeyine yükselmesi kıymetli madenler üzerinde satış baskısı yaşanmasına neden oldu.

Ekonomideki iyileşmeye bağlı olarak tahvil alımlarının azaltabileceğini belirten Fed için ilerleyen aylarda ekonomik aktivitede yaşanan gelişmeler izlenmeye devam ediyor olacak. ABD enflasyon oranında yaşanan hızlı yükselişin geçici olacağını her konuşmada vurgulayan Fed‘in uzun vadeli enflasyon beklentilerinin medyan değeri 2022 ve 2023 yılları için yüzde 2,2 seviyesinde bulunuyor. Bu yıl gerçekleşen enflasyon oranının geçici olduğu vurgulayan Fed’in genel olarak enflasyon hedefine ulaştığı fakat istihdam kanadında arzulanan toparlanmanın başlamadığı görülüyor. Ağustos ayında yüzde 5,2 düzeyine gerileyen işsizlik oranı Fed’in 2021 yıl sonu beklentisi olan yüzde 4,8 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi ilerleyen süreçte varlık alım programında değişime gidilmesini engelleyebilir. Buna karşın ekim ayının başında açıklanacak olan tarım dışı istihdam rakamı 1 milyona yakın bir artış olduğunu gösterirse, kasım ya da aralık aylarında tahvil alım programının miktarının düşürüldüğünü görebiliriz. Böyle bir senaryoda dolar endeksi 2020 yılında test ettiği 94.80 seviyesinin de üzerine geçmeye başlarsa altın fiyatında yaşanan değer kaybının sürdüğünü görebiliriz.

Ons altın fiyatı teknik olarak incelendiğinde, eylül ayının başında test edilen 1830 dolar direncinin geçilememesi sonrasında başlayan satış baskısının devam ettiği görülüyor. mart ve nisan aylarında destek olarak çalışan 1720 dolar seviyesi üzerinde yavaşlayan satış baskısının destek bölgesinin altına geçmesi durumunda ons altın fiyatının 1690 dolar seviyesine doğru gerilemeye devam ettiği görülebilir. Kısa vadeli hareketlerde ise 1737 dolar seviyesinde bulunan düşüş trendinin üzerine geçilmesi durumunda düşüş kanalının üst bandının bulunduğu 1767 dolar seviyesine doğru tepki alımlarının geldiği görülebilir.

Bu kapsamda bugün saat 17.00’de ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesinde konuşma yapması beklenen Fed Başkanı Powell ve Hazine Bakanı Yellen’ın söylemleri önemli olacaktır. Ekonomik veri takviminde ise ABD’de açıklanacak olan ikinci çeyrek ekonomik büyüme oranı verisi takip edilecek. Şahin söylemlerin devam ettiği ve ekonomik büyüme oranın beklentilerin üzerinde gerçekleştiği görülürse ons altın fiyatının destek seviyesini kırıldığı görülebilir. Tersi bir senaryoda da ise 1740 dolar üzerine geçilirse, ons altında tepki alımlarının geldiğini görebiliriz.

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